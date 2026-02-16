"Một mình tôi chụp thì chỉ có thể lan tỏa được một phần, nhưng nếu 10 người chụp thì câu chuyện sẽ khác..."

Cách đây ít lâu, người viết có dịp trò chuyện với nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Tuấn Việt, một trong những nhiếp ảnh gia góp phần quan trọng thúc đẩy quảng bá thiên nhiên - con người - văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới.

Năm 2025, du lịch Việt Nam đã đạt mốc son rực rỡ - doanh thu chưa từng có, hơn 1 triệu tỉ đồng. Đầu xuân mới, thời điểm mà ngày càng nhiều người có xu hướng du lịch Tết, chúng tôi đăng tải một số nội dung từ cuộc trò chuyện này. Vừa để nhìn ngắm lại một số bức ảnh đã thành “kinh điển” trong mắt du khách, vừa để bày tỏ một số góc nhìn của Trần Tuấn Việt về phát triển du lịch Việt Nam.

Ngôi làng của hương thơm, trăm tuổi vẫn vươn mình

Làng cổ Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội) nổi tiếng với nghề làm hương truyền thống. Ít ai biết làng nghề nên thơ này từng rất thưa người ghé qua, dù nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 30km. Nhưng nay, ngôi làng cổ kính trăm năm tuổi này giờ đây tấp nập, khách du lịch đến đây được đắm chìm trong sắc màu và văn hóa, được chứng kiến các công đoạn để tạo ra những nén hương - vật phẩm máu thịt trong tâm thức người Việt. Sự chuyển mình này được xác nhận rõ ràng: "chỉ" nhờ 1 bức ảnh, tác giả: Trần Tuấn Việt.

Anh có còn nhớ quá trình tác nghiệp để tạo ra bức ảnh "Làm hương"?

NAG Trần Tuấn Việt: Ngày trước ít người đến làng hương này lắm. Lúc tôi đến chụp, nhiều người ở đó còn ngăn cản. Họ thấy mình đem một chiếc máy ảnh rất là to, nên rất ngại. Tôi giải thích với họ đây là ảnh nghệ thuật, còn mình thì đang theo đuổi mảng ảnh làng nghề truyền thống, văn hóa.

Tôi chụp được khoảng gần 200 bức và chọn được một bức đẹp nhất để đăng tải đến cộng đồng National Geographic. Về sau, ban biên tập đăng lên tạp chí, nhờ đó mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Với tôi, sự kiện này có thể nói là “chấn động”, bùng nổ, các trang báo, đài truyền hình tìm đến. Bạn tưởng tượng, lúc đấy tôi chưa biết gì về truyền thông và được mời lên VTV1 vào khung giờ 17-18:00 chiều. Trước khi bắt đầu, tôi được đọc kịch bản, một chị biên tập mới nhắc là “em ơi, em nói cẩn thận bởi vì đây là phát sóng trực tiếp”. Lúc đấy tôi không còn đủ bình tĩnh gì để nhớ được thứ mình định trả lời nữa.

Tôi chỉ nhớ ý chính VTV đăng tin lúc đó là: khoảnh khắc Việt Nam xuất hiện trên tạp chí toàn cầu. Thời điểm đó, tạp chí National Geographic in hàng triệu ấn phẩm, với hơn 40 thứ tiếng trên toàn thế giới. Đó là một trong những tạp chí rất lớn và rất rất lâu đời, đã có mặt hơn 100 năm. Có ảnh được tạp chí ấy đăng tải là ước mơ của rất là nhiều nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.