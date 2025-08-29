Trong cuộc tấn công mới nhất vào các cơ sở quân sự của chính quyền Kyiv, Quân đội Nga đã sử dụng UAV phản lực Geran-3.

Điểm khác biệt chính của chúng so với các máy bay không người lái cảm tử thông thường là tốc độ và độ cao bay lớn.

Tuy nhiên hóa ra dòng UAV tấn công mới của Nga còn có một đặc điểm nổi bật khác.

Hãy nhớ lại rằng các UAV Geran-3 bay ở độ cao hơn 5.000 mét với tốc độ 500 - 600 km/h, khiến chúng không thể bị đánh chặn bởi các nhóm phòng không cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine được trang bị súng máy và tên lửa vác vai.

Để tiêu diệt những mục tiêu này, đối phương phải sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền, vốn không còn nhiều trong kho dự trữ, dẫn tới tình trạng cạn kiệt nhanh chóng.

Trong cuộc không kích hôm 28 tháng 8, phía Ukraine được cho là đã bắn hạ một số UAV Geranium-3.

Việc kiểm tra xác máy bay hóa ra lại là một bất ngờ khó chịu đối với Kyiv. Sự chú ý được đổ dồn vào bơm nhiên liệu của phương tiện tấn công này, do công ty Bosch của Đức sản xuất.

Linh kiện Đức được tìm thấy trên UAV phản lực Geran-3 của Nga.

Tất nhiên trong trường hợp này, không thể nói đến việc cung cấp linh kiện từ Đức theo đường chính ngạch. Mặc dù vậy, việc phát hiện ra những thiết bị như vậy trong đống đổ nát cho thấy bất chấp lệnh trừng phạt, các chương trình mua sắm thiết bị cấm vận thông qua một nước thứ ba vẫn tiếp tục hoạt động rất hiệu quả.

Cần nhấn mạnh, điều này đã trở thành vấn đề ưu tiên đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, khi nhiều chính phủ cũng như các công ty Mỹ và châu Âu vẫn chưa thể giải quyết được, ngay cả khi đã thắt chặt kiểm soát nghiêm ngặt các luồng thương mại.