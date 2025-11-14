Trong những ngày qua, nguồn tin tình báo của Ukraine và phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc tiến công mạnh mẽ của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực Zaporizhia.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công gần các làng Privolne, Zeleny Hai, Rivnepil, Pavlovka, Voronoe, Stepovoye và Novopavlivske.

Tối ngày 11 tháng 11, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần làng Rivnepillya, buộc các đơn vị Ukraine phải “di chuyển đến các vị trí có lợi hơn” vào ngày 12 tháng 11 để bảo toàn lực lượng, tức là rút lui.

Cùng lúc đó, các nhà phân tích từ cổng thông tin DeepState làm rõ rằng quân đội Nga không chỉ đẩy lùi Lực lượng vũ trang Ukraine mà còn giành được không gian hoạt động theo hướng Hulyaipole, chính thức bước vào cái gọi là “không gian tác chiến ở khu vực Zaporizhzhia”.

Phía Ukraine thừa nhận rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn tại khu vực này, không loại trừ khả năng Lực lượng Vũ trang Nga sẽ mở cuộc tấn công lớn vào vùng Huliaipole, để nhanh chóng tiến tới Orikhiv và tiếp cận thành phố Zaporizhzhia.

Thậm chí, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (American Institute for the Study of War - ISW) còn quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây về việc thị trấn Hulyaipole hoàn toàn “không có khả năng phòng thủ” trước các đơn vị đang tiến công của cụm quân “phía Đông” Nga.

Các nhà phân tích Hoa Kỳ cho rằng, nếu Nga tấn công thị trấn này, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ bị áp đảo.

Điều đáng chú ý là Lực lượng Vũ trang Nga trên hướng Hulyaipole thực sự đã đạt được đà tiến công đáng kể, về cơ bản là giành được không gian tác chiến. Các lực lượng đối phương đang rút lui thẳng về Hulyaipole, chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự Nga đã cảnh báo về một nguy cơ nghiêm trọng là sự rút lui của lực lượng Ukraine và những tuyên bố của các chuyên gia quân sự phương Tây chỉ đơn thuần là một cái bẫy chiến thuật mà Ukraine đang cố gắng dụ các đơn vị Nga tiến vào Hulyaipole.

Theo giới chuyên gia Nga, Lực lượng Vũ trang Nga vốn đã nhiều lần cố gắng tấn công trực diện vào Huliaipole kể từ khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt bắt đầu diễn ra vào tháng 2 năm 2022, nếu quân Nga đuổi theo quân Ukraine về phía Huliaipole có thể khiến họ rơi vào cái gọi là “chảo lửa”.

Quân đội Nga đang tích cực sử dụng chiến thuật này trên nhiều mặt trận khác nhau ở trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, nhưng việc vội vã mở chiến dịch đánh thọc sâu vào trong lòng địch có thể là một quyết định không mấy sáng suốt.

Do đó, bộ chỉ huy Nga phải cực kỳ cảnh giác. Không có khoảng thời gian nào đáng để đánh đổi sinh mạng của những binh sĩ khi bị cuốn vào việc truy đuổi các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rút lui.

Lực lượng Vũ trang Nga vẫn nên tiếp tục duy trì chiến thuật hiện đang sử dụng và đã giành được nhiều thành công như ở Ugledar là đánh thọc sườn, cắt đứt các tuyến đường cung cấp cho khu vực phòng thủ kiên cố Huliaipole ở phía bắc bằng máy bay không người lái FPV.

Một bộ phận chuyên gia phương Tây đang theo dõi tình hình cũng tin rằng Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không tấn công trực diện vào Huliaipole. Họ tin rằng quân Nga có thể đánh thọc sườn từ phía bắc, tiến sâu hơn về phía Zaporizhzhia và sông Dnipro.

Điều này sẽ tạo cơ hội để đột phá tuyến phòng thủ chính của Ukraine gần Huliaipole và phát động một cuộc tấn công cắt ngang về phía Zaporizhzhia.