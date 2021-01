Liên tục nghe tiếng ồn từ tầng trên, ông lão gọi cho cảnh sát 80 lần và cái kết khiến ai cũng bối rối

"Cuộc sống địa ngục" bắt đầu từ cuối năm 2019

Mới đây, một người đàn ông 57 tuổi tên là Lu sống ở Phố Hougang Street 52 của Singapore đã chia sẻ với tờ Lianhe Wanbao, tờ báo tiếng Trung lớn nhất của quốc gia này về những trải nghiệm không mấy dễ chịu mà vợ chồng ông đã phải trải qua từ năm 2019.

Được biết, gia đình ông Lu sống trong 1 căn hộ chung cư, và mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2019.

Lẽ ra, ông Lu sẽ được cùng với vợ mình tận hưởng một cuộc sống yên ả, thanh bình của những người về hưu, thế nhưng, những tiếng ồn bắt đầu xuất hiện, theo ông là từ tầng trên, và những âm thanh giống như tiếng trẻ con chạy nhảy.

Sau đó, ông lại nghe thấy những tiếng động kiểu như tiếng ghế kéo trên sàn nhà.

Câu chuyện của ông Lu đã được đăng tải trên tờ Lianhe Wanbao.

"Tệ nhất là tiếng đóng sầm cửa từ căn hộ trên tầng trên", ông Lu chia sẻ với tờ Lianhe Wanbao.

Ông Lu đã lên tầng trên góp ý với hàng xóm, nhưng vấn đề vẫn không hề được cải thiện. Với những người trẻ bận rộn không mấy khi có nhà, những tiếng động có vẻ không phải là vấn đề.

Song với những người đã về hưu và ở nhà cả ngày như ông Lu, đây quả là một "cuộc sống địa ngục". Ông Lu cho biết ông và vợ chẳng thể nghỉ ngơi được chút nào khi cứ luôn bị làm phiền bởi vô số những âm thanh kỳ lạ phát ra từ tầng trên như vậy.



Người đàn ông gọi điện cho cảnh sát 80 lần/năm song câu trả lời của các kỹ sư khiến ai cũng bối rối

Trong lần chia sẻ với tờ Lianhe Wanbao vào ngày 18/1 vừa qua, ông Lu khẳng định: "Việc phàn nàn với hàng xóm chẳng có tác dụng gì, vì thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc... gọi cảnh sát".

Và là những người chẳng có gì ngoài thời gian, có ngày, ông Lu đã không ngại gọi cho cảnh sát tới... 8 lần khi mức độ ồn ào đã đạt đến giới hạn mà ông và vợ không thể chịu đựng nổi.

Tổng cộng trong năm 2020, ông đã gọi cho cảnh sát tới 80 lần để phàn nàn về chuyện này.

Được biết, cảnh sát cũng đã xuất hiện ở khu dân cư sau những cuộc gọi phàn nàn của ông Lu, song tình hình cũng vẫn không thay đổi theo chiều hướng tích cực, và do đó, người đàn ông 57 tuổi này đã phải nhờ đến Đạo luật Giải quyết Tranh chấp trong cộng đồng (CDRA) để giải quyết vấn đề này.

Để có thể thu thập bằng chứng và gửi lên tòa án, ông Lu đã mượn 1 máy đo tiếng ồn về nhà.

Ông Lu tiết lộ ông đã ghi lại mức độ tiếng ồn nhiều lần, và những lần cao nhất đo được là 80 dB (decibel).

Trong 1 video do chính ông công bố, mức độ tiếng ồn đo được là 60 dB. "Rõ ràng tiếng ồn tới từ tầng trên. Nếu không phải do họ thì còn là do ai nữa?", ông Lu bức xúc đặt câu hỏi.

Được biết, độ ồn nói chung của các văn phòng là từ 40 đến 50 dB. Hai người nói chuyện với nhau thì độ ồn sẽ từ 60 đến 70 dB. Một con đường có nhiều xe cộ qua lại sẽ có độ ồn từ 70 đến 80 dB.



Tuy nhiên, khi được hỏi ý kiến về vụ việc thì ông Chong Kee Sen, cựu Chủ tịch của Viện Kỹ sư Singapore (IES) đã giải thích về những tình huống tương tự trước đây.

Do sự liên kết của các tầng với nhau trong 1 tòa nhà chung cư, nên những tiếng ồn mà người dân nghe thấy có thể không tới từ tầng phía bên trên của họ.

Ông Chong cũng nói thêm rằng sóng âm di chuyển trong không khí và chúng đi qua các vật thể, nên rất khó để biết được chính xác nguồn gốc của tiếng ồn.

Theo 1 kỹ sư tại Singapore, việc tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn ở chung cư là rất nan giải. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế, do không có đủ bằng chứng để gửi lên tòa án, ông Lu đã không thể đưa vụ kiện ra tòa án vào tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Wanbao, cặp vợ chồng người hàng xóm 70 tuổi sống phía trên nhà ông Lu khẳng định tiếng ồn đó không tới từ căn hộ của họ.

Người đàn ông cao tuổi cho biết từ cách đây 4 năm, tất cả các chân bàn và chân ghế nhà ông đều được bọc cao su.

Ông giải thích vào thời điểm đó, cháu gái ông mới tập đi nên hay bị ngã vào bàn, ghế. Để ngăn chặn những tiếng ồn do đồ đạc bị kéo đi trên sàn, ông và vợ đã bọc cao su để bảo vệ đồ đạc.

"Cửa nhà chúng tôi cũng có cái chặn để ngăn bọn trẻ không đóng cửa quá mạnh và gây ra tiếng ồn", ông nói thêm.

Người đàn ông này cũng rất thất vọng với hàng xóm tầng dưới, vì cho dù ông đã hết sức nỗ lực để hạn chế gây tiếng ồn cũng như giải thích với hàng xóm nhiều lần nhưng ông Lu vẫn liên tục gọi cảnh sát.



Có ngày, cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà ông 2 lần.

"Chúng tôi không gây ra tiếng ồn ấy, nhưng anh ta không tin. Với tần suất gọi cảnh sát như vậy, mọi chuyện thật sự mệt mỏi", người đàn ông này chia sẻ.

Theo Mothership