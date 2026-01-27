Liên tiếp 3 trẻ mất tinh hoàn, bác sĩ cảnh báo khẩn

Trường hợp thứ nhất là bé trai 6 tuổi, ngụ Lâm Đồng, nhập viện trong tình trạng sưng đỏ và đau bìu trái đã ba ngày, không kèm sốt. Trước đó, bé được đưa đi khám tại cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán viêm tinh hoàn, điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, sau hai ngày, cơn đau không giảm mà ngày càng tăng. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ xác định bé bị xoắn tinh hoàn bên trái. Do thời gian thiếu máu kéo dài, tinh hoàn đã hoại tử, bệnh nhi phải phẫu thuật cắt bỏ.

Trường hợp thứ hai là bé trai 11 tuổi, ngụ Đồng Nai, đau bìu trái khoảng ba ngày. Gia đình cho biết trong hai ngày đầu, bé đã có biểu hiện đau nhưng ngại nói. Chỉ đến khi nhận thấy dáng đi bất thường của con, gia đình mới đưa bé đi khám. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy tinh hoàn trái đã xoắn, hoại tử đen. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn tổn thương.

Trường hợp thứ ba là bé trai 3 tuổi, ngụ TP.HCM, bị sưng đau bìu trái trong hai ngày nhưng người nhà không phát hiện sớm. Khi nhận thấy bìu to bất thường, gia đình đưa bé đến bệnh viện. Dù được can thiệp ngay sau khi chẩn đoán, tinh hoàn trái của bé đã hoại tử và không còn khả năng bảo tồn.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho bệnh nhi

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Trẻ thường không mô tả rõ triệu chứng, dễ khiến gia đình và cả cơ sở y tế ban đầu nhầm lẫn với các bệnh lý viêm nhiễm thông thường. Ông nhấn mạnh rằng xoắn tinh hoàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và giai đoạn tiền dậy thì. Tuy nhiên, cả ba ca nói trên đều nằm ngoài nhóm tuổi điển hình, càng làm tăng nguy cơ chẩn đoán trễ.

Yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định trong khả năng cứu tinh hoàn. Khi trẻ đến viện sau 6 giờ kể từ lúc khởi phát đau, đặc biệt nếu vòng xoắn chặt, nguy cơ hoại tử tinh hoàn tăng rất cao. Một khi mô đã hoại tử, phẫu thuật cắt bỏ là lựa chọn bắt buộc để tránh biến chứng nhiễm trùng và ảnh hưởng toàn thân.

Từ thực tế lâm sàng này, BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận – Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo, xoắn tinh hoàn ở trẻ thường xảy ra vào ban đêm. Nhiều gia đình có tâm lý chờ đến sáng mới đưa trẻ đi khám, vô tình bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu tinh hoàn. Ông khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ biểu hiện đau bìu cấp tính nào ở trẻ, dù không sốt, không chấn thương hay chỉ đau thoáng qua. Việc tự theo dõi kéo dài hoặc chỉ điều trị nội khoa có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng, không thể đảo ngược.

Khi phát hiện trẻ đau hoặc sưng bìu, người thân cần đưa ngay đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám, chẩn đoán và quyết định phẫu thuật kịp thời nếu cần.