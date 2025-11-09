Liên minh châu Phi phản ứng trước đe dọa quân sự của Mỹ với Nigeria

(Ảnh: Atlanticcouncil)

Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) bày tỏ ủng hộ đối với Nigeria sau khi Hoa Kỳ cáo buộc nước này xảy ra "diệt chủng người Kitô" và đe dọa thực hiện hành động quân sự.

"Ủy ban AUC ghi nhận với lo ngại các phát biểu gần đây của Hoa Kỳ cáo buộc Chính phủ Nigeria đồng lõa trong việc sát hại có chủ đích người Kitô và đe dọa hành động quân sự" tổ chức này nêu trong một tuyên bố.

"Ủy ban AUC nhấn mạnh các nội dung sau: Cộng hòa Liên bang Nigeria là một Quốc gia Thành viên lâu đời và có giá trị của Liên minh châu Phi, đóng vai trò then chốt trong ổn định khu vực, chống khủng bố, các sáng kiến gìn giữ hòa bình và hội nhập lục địa", tuyên bố viết.

"Ủy ban AUC thúc giục các đối tác ngoại vi, trong đó có Hoa Kỳ, tiếp cận Nigeria qua đối thoại ngoại giao, chia sẻ tình báo và các quan hệ đối tác nâng cao năng lực, đồng thời tôn trọng chủ quyền Nigeria thay vì sử dụng các mối đe dọa đơn phương về can thiệp quân sự, điều có thể làm suy yếu hòa bình lục địa, ổn định khu vực và các chuẩn mực của Liên minh châu Phi về quản lý xung đột hòa bình," tổ chức kết luận.

Ngày 1/11, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị các biện pháp quân sự có thể nhằm vào "các phần tử Hồi giáo khủng bố" ở Nigeria để bảo vệ người Kitô.

Trước đó, ông tuyên bố cộng đồng người Kitô tại Nigeria đang chịu mối đe dọa tồn vong và cam kết bảo vệ họ.

Cùng ngày, Tổng thống Bola Tinubu bác bỏ các cáo buộc của ông Trump, cho rằng việc miêu tả Nigeria là một quốc gia không khoan dung tôn giáo là không chính xác và bỏ qua các biện pháp mà chính quyền đã thực hiện để bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm cho tất cả người dân Nigeria.

Theo ông, chính quyền Abuja duy trì đối thoại mở và tích cực với lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo, đồng thời tiếp tục giải quyết các thách thức an ninh đe dọa công dân bất kể tôn giáo nào.