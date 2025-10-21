(Ảnh: Reuters)

Ngày 20/10, Hội đồng châu Âu tuyên bố việc ký kết các thỏa thuận nhập khẩu khí đốt mới từ Nga sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2026. Với các hợp đồng hiện có, một giai đoạn chuyển tiếp sẽ được áp dụng.

Theo hội đồng, các quy định mới cũng bao gồm "những điều khoản linh hoạt cụ thể cho các quốc gia thành viên không giáp biển, bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây về tuyến đường cung cấp khí đốt", cho phép họ sửa đổi các hợp đồng hiện có với Nga.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, người đã tham dự diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga tại Mátxcơva tuần trước, tái khẳng định Budapest không có ý định từ bỏ khí đốt và dầu mỏ của Nga vì "sẽ không thể đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cần thiết".

Thủ tướng Robert Fico của Slovakia - một thành viên EU - phát biểu hồi đầu tháng rằng khối này đang "tự bắn vào đầu gối mình" khi cố gắng loại bỏ dần năng lượng của Nga. Theo Thủ tướng Fico, ông sẽ tiếp tục tranh luận với Brussels "để thuyết phục họ rằng đó là một bước đi vô nghĩa về mặt tư tưởng".

Lệnh cấm khí đốt Nga được công bố khi các bộ trưởng năng lượng EU nhóm họp tại Brussels và ủng hộ đề xuất loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga vào tháng 1/2028.

Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch Lars Aagaard bày tỏ sự hài lòng khi luật cấm khí đốt của Nga vào EU nhận được sự ủng hộ "áp đảo" từ các bộ trưởng. "Một châu Âu độc lập về năng lượng là một châu Âu mạnh mẽ và an toàn hơn", ông tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo hồi đầu tháng, rằng Mỹ và Anh đã gia tăng áp lực lên EU nhằm tước đoạt chủ quyền năng lượng của khối này.

Nền độc lập thực sự là không thể đạt được nếu không "có quyền sử dụng tài nguyên theo ý mình, và chính Nga đã luôn cung cấp cho EU khả năng này", bà Zakharova nhấn mạnh.

Khối này đã giảm mạnh việc mua năng lượng từ Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Mátxcơva đã chuyển hướng phần lớn nguồn cung cấp dầu khí sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.