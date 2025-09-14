Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas

LHQ công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas; Ukraine bỏ phiếu ủng hộ, Mỹ và Israel bỏ phiếu phản đối.

Tuyên bố kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến ở Gaza trên cơ sở các nhà nước riêng biệt. Tuyên bố cũng kêu gọi giải giáp nhóm chiến binh Hamas và loại trừ nhóm này khỏi quyền quản lý vùng đất này.

Biện pháp không ràng buộc này đã được thông qua với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, trong đó Ukraine ủng hộ và Israel cùng Mỹ phản đối.

Đại sứ Israel tại LHQ, Danny Danon, gọi động thái này là một "cử chỉ rỗng tuếch" và "không phải là nỗ lực nghiêm túc nhằm kiến tạo hòa bình".

“Nó không rút ngắn chiến tranh, mà còn kéo dài nó. Nó không làm suy yếu Hamas. Nó chỉ thưởng cho họ”, ông Danon phát biểu tại hội nghị hôm 12/9.

Lễ khai mạc kỳ họp thứ 80 của UNGA tại New York, Mỹ, ngày 9/9/2025.

Nhóm chiến binh này vẫn chưa bình luận về nghị quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ (UNGA) này là nghị quyết có lời lẽ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, kêu gọi Hamas thẳng thừng từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nơi họ đã cai trị gần hai thập kỷ.

Hamas lên nắm quyền sau khi đánh bại nhóm Fatah (Phong trào Giải phóng Palestine) trong cuộc bầu cử năm 2006 và giành toàn quyền kiểm soát sau khi hai phe phái xung đột công khai vào năm sau đó.

Trong các quyết định trước đây, LHQ chỉ giới hạn bản thân trong việc lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, trong đó phiến quân này đã giết khoảng 1.200 người Israel và bắt hơn 250 con tin trở về Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc bao vây Gaza sau đó của Israel đã giết chết gần 65.000 người Palestine cho đến nay và gây ra tình hình nhân đạo tàn khốc tại vùng đất này, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng tăng lên buộc Israel phải chấm dứt chiến dịch.

Nhiều quốc gia kể từ đó đã lên án chiến tranh và công nhận nhà nước Palestine.

Tại kỳ họp sắp tới của UNGA vào ngày 22/9, Anh, Pháp, Canada, Úc và Bỉ dự kiến sẽ làm theo và chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Moscow coi giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để hạ nhiệt và chấm dứt chiến tranh Gaza. Là quốc gia kế thừa hợp pháp của Liên Xô, Nga từ lâu đã công nhận nhà nước Palestine.