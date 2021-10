Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10: Sôi động Cúp C1 châu Âu

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10 và rạng sáng 20/10, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động trở lại với các trận đấu tại vòng bảng Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2021/2022.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Club Brugge tại bảng A. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện nước Anh không được phép chủ quan, khi Club Brugge chơi rất hay trên sân nhà và từng suýt thắng PSG.

Trong khi đó, trận đấu còn lại tại bảng đấu này là cuộc so tài của Paris SG vs Leipzig. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đang hưng phấn sau trận thắng Man City nên tràn đầy quyết tâm để giành 3 điểm trước đại diện nước Đức.

Tại bảng B, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Diego Simeone được dự đoán gặp vô vàn khó khăn, khi Liverpool đang có phong độ rất cao. Trận đấu còn lại của bảng B là cuộc so tài giữa FC Porto vs AC Milan.

Ngoài các trận đấu nêu trên, lịch thi đấu bóng đá Champions League (Cúp C1 châu Âu) hôm nay còn có một số trận đấu đáng chú ý khác như sau: Ajax vs Dortmund, Shakhtar vs Real Madrid và Inter Milan vs Sheriff./.