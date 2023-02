Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/2: Hà Tĩnh đối đầu với Hà Nội FC

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/2 và rạng sáng 14/2, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình đến trận đấu giữa Hà Tĩnh vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2023.

Hà Tĩnh mặc dù không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay, nhưng sau 2 trận đấu đầu tiên trước HAGL và Viettel FC, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã có được 2 điểm.

Tuy nhiên, phải đối đầu với Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 3 là thử thách lớn với Hà Tĩnh. Có thể đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công sẽ gây khó khăn cho Hà Nội FC, nhưng để có điểm ở trận này là rất khó.

Ngoài trận đấu giữa Hà Tĩnh vs Hà Nội FC thì trong ngày hôm nay còn diễn ra trận đấu nữa của vòng 3 V-League 2023. Đó là cuộc so tài của TP.HCM vs Khánh Hòa diễn ra vào lúc 19h15 trên sân Thống Nhất./.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY 13/2

V-LEAGUE 2023

13/02 18:00 Hà Tĩnh - Hà Nội FC

13/02 19:15 TP.HCM - Khánh Hòa

LA LIGA

14/02 03:00 Espanyol - Real Sociedad

SERIE A

14/02 00:30 Hellas Verona - Salernitana

14/02 02:45 Sampdoria - Inter Milan