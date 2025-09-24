Lịch sử lặp lại, Yamaha PG-1 2025 vừa mở bán đã đội giá, khách muốn nhận sớm phải chi thêm tiền

Yamaha PG-1 2025 vừa được giới thiệu và bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam nhưng nhiều đại lý đã đưa ra mức giá cao hơn đề xuất từ 2–3 triệu đồng. Khách hàng muốn nhận xe sớm buộc phải chi thêm, trong khi một số nơi thậm chí còn ngừng nhận cọc vì chưa có xe về.

PG-1 2025 có dấu hiệu bán kênh giá tại đại lý. Ảnh: Khôi Nguyên

Theo công bố của Yamaha Việt Nam, PG-1 2025 có giá đề xuất dao động từ 30,928 đến 34,855 triệu đồng tùy phiên bản, cao hơn đời cũ khoảng 3 triệu đồng nhưng có thêm trang bị "ăn tiền" là ABS. Tuy nhiên, khảo sát tại một số đại lý cho thấy phiên bản cao cấp đang được báo giá từ 37 đến 38 triệu đồng, có nơi đưa ra con số 38,9 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa người mua phải trả thêm 2–3 triệu đồng nếu muốn nhận xe ngay. Nếu không chấp nhận mức chênh, khách hàng sẽ chỉ có thể đặt cọc khoảng 1 triệu đồng và chờ tới cuối tháng 9 mới có xe.

Hiện tượng này không phải lần đầu xảy ra với Yamaha PG-1. Ngay từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2024, mẫu xe này đã bị thổi giá từ 1–3 triệu đồng và có thời điểm mức chênh lên tới 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong dải sản phẩm hiện nay của Yamaha, PG-1 là mẫu xe hiếm hoi liên tục rơi vào tình trạng kênh giá, phản ánh sức hút đặc biệt từ thiết kế “naked underbone” hướng tới khách hàng trẻ.

Năm 2024, PG-1 cũng có dấu hiệu bán kênh giá. Ảnh: Khôi Nguyên

Ở phiên bản 2025, PG-1 được bổ sung thêm một số điểm mới đáng chú ý. Hai bản Cao cấp và Giới hạn được trang bị phanh ABS bánh trước đi kèm đĩa phanh 245 mm, giúp nâng cao độ an toàn. Đồng hồ điện tử LCD được thiết kế lại, đặt lệch trái thay vì trung tâm như trước đây. Ngoại hình vẫn giữ chất bụi bặm quen thuộc nhưng có thêm lựa chọn màu sắc và tem mới. Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 115 cc, làm mát bằng gió, công suất 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,5 Nm, kết hợp với hộp số 4 cấp và truyền động xích.

Với thực tế nguồn cung hạn chế trong giai đoạn đầu, khách hàng hiện đứng trước hai lựa chọn: hoặc chi thêm tiền để sở hữu xe sớm, hoặc kiên nhẫn chờ đợi khi tình trạng khan hiếm lắng xuống và giá bán trở lại gần mức đề xuất. Trải nghiệm từ đời xe trước cho thấy kênh giá thường chỉ kéo dài trong vài tháng đầu tiên, sau đó thị trường sẽ tự điều chỉnh.