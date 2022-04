Lịch sử của chiếc điều hòa nhiệt độ: Gần 2 thế kỷ để hoàn thiện

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1758: Benjamin Franklin và giáo sư John Hadley của Đại học Cambridge phát hiện ra rằng mọi chất lỏng bay hơi đều có tác dụng làm lạnh.



Năm 1820: Nhà phát minh Michael Faraday cũng có khám phá tương tự khi ông nén và hóa lỏng amoniac.



Những năm 1830: Tại bệnh viện Florida, Mỹ, Tiến sĩ John Gorrie, chế tạo một chiếc máy làm đá sử dụng lực nén để tạo ra các xô đá và sau đó thổi không khí lên chúng. Ông được cấp bằng sáng chế cho ý tưởng này vào năm 1851 và tưởng tượng rằng phát minh của mình có thể làm mát các tòa nhà trên toàn thế giới, tuy nhiên không có bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào nên giấc mơ của ông tan thành mây khói.

Năm 1881: Sau khi một tên sát thủ bắn Tổng thống James Garfield vào ngày 02/7, các kỹ sư hải quân đã chế tạo một bộ phận làm mát tạm thời hình hộp để giữ cho ông (khi đó đang bị thương) cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Thiết bị được làm đầy bằng vải thấm nước và quạt thổi không khí nóng lên trên và giữ không khí mát gần mặt đất hơn.

Thiết bị này có thể làm giảm nhiệt độ phòng xuống đến -7oC. Nhưng nó sử dụng hơn 200.000 kg nước đá trong hai tháng và Tổng thống Garfield vẫn qua đời .

Năm 1902: Willis Carrier, một kỹ sư tại nhà máy in ở Brooklyn, New York đã phát minh máy thổi không khí qua các cuộn dây lạnh (bộ phận ngày nay được gọi là ống đồng máy lạnh) để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, giữ cho giấy không bị nhăn, chữ in thẳng hàng. Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành làm mát, Carrier đã nghỉ việc tại nhà máy in và thành lập Công ty Điều hòa Carrier. Cha đẻ của chiếc điều hòa không khí đã được ghi tên cho Willis Carrier.

Cha đẻ của điều hòa không khí Willis Carrier và hệ thống làm lạnh đầu tiên trên thế giới (Ảnh: kimpton.co.uk)

Năm 1906: Stuart Cramer, một kỹ sư nhà máy dệt ở Bắc Carolina, tạo ra một thiết bị thông gió bổ sung hơi nước vào không khí của các nhà máy dệt. Không khí ẩm làm cho sợi dễ quay hơn và ít bị đứt hơn. Ông là người đầu tiên gọi quá trình này là "điều hòa không khí".



Năm 1914: Chiếc máy lạnh quy mô hộ gia đình lần đầu tiên được lắp đặt thử nghiệm tại một căn hộ cao khoảng 2,1m, rộng 1,8m, dài 6,1m.

Năm 1931: HH Schultz và JQ Sherman phát minh ra máy điều hòa không khí cho phòng đơn đặt trên gờ cửa sổ - một thiết kế đã phổ biến trong các tòa nhà chung cư kể từ đó. Các thiết bị này có sẵn để mua một năm sau đó và chỉ những người ít có khả năng đổ mồ hôi công sức nhất mới được hưởng lợi - những người giàu có. (Các hệ thống làm mát lớn có giá từ 10.000 đô la đến 50.000 đô la, tương đương với 120.000 đến 600.000 đô la ngày nay.)

Cùng khoảng thời gian đó, General Motors đã tổng hợp chất làm mát CFC (chlorofluorocarbon), chất làm lạnh không cháy đầu tiên trên thế giới.

Năm 1939: Packard phát minh ra chiếc xe hơi đầu tiên có máy lạnh. Tuy nhiên, hệ thống điều khiển nhiệt độ lại không có nên nếu hành khách bị lạnh, người lái xe phải tắt máy, mở mui và ngắt dây đai máy nén.



Những năm 1950: Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế sau Thế chiến thứ hai, lắp điều hòa không khí tại nhà trở thành một trào lưu ở Mỹ. Hơn 1 triệu máy được bán chỉ trong năm 1953.

Năm 1957: Hệ thống máy nén trục được phát triển giúp điều hòa không khí có thiết kế nhỏ gọn hơn, hiệu quả hơn.

Năm 1977: Thiết bị bơm nhiệt được chế tạo giúp phát triển điều hòa hai chiều nóng và lạnh trong cùng một hệ thống.

Thách thức cho tương lai

Năm 1987: Nghị định thư Montreal, Canada đã được ký để bảo vệ tầng ôzôn và theo đó các chính phủ trên toàn cầu phải loại bỏ chất làm mát CFC.

Năm 1994: Freon (CFC) có liên quan đến sự suy giảm tầng ôzôn và bị cấm ở một số quốc gia. Các nhà sản xuất ô tô bắt buộc phải chuyển sang chất làm lạnh ít độc hại hơn đó là HFC vào năm 1996. Tuy nhiên, loại khí này lại là tác nhân gây nóng lên toàn cầu.

Từ đó đến nay, đa số các quốc gia trên thế giới đều thống nhất về nhu cầu giải quyết lượng khí thải HFC và đang nỗ lực để cắt giảm lượng khí thải khổng lồ từ các thiết bị làm mát tạo ra mỗi năm.

Không thể phủ nhận cảm giác thoải mái mà những chiếc điều hòa không khí tạo ra, tuy nhiên đối với môi trường và sự nóng lên toàn cầu nó lại không thân thiện cho lắm. Chính vì thế, chúng ta, những người sử dụng chúng hãy có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm thiết bị này nhằm giảm gánh nặng cho môi trường.

