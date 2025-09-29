Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 29/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 29/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 8/8/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Sửu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Tân Sửu - Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Hôm nay con người dễ hòa hợp, công việc ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao, thích hợp tiến hành mọi việc.

Xem lịch âm hôm nay ngày 29/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 29/9/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 29/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 29/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, đổ trần, động thổ, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, lợp mái nhà, tranh chấp, kiện tụng, chuyển về nhà mới và cưới hỏi, sửa chữa nhà và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 29/9/2025

Sao tốt:

Mãn đức tinh: Tốt mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Tứ thời đại mộ: Kỵ việc an táng.

Dương thác: Xấu mọi công việc.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 29/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 29/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 29/9/2025

Ngày xuất hành:

Thiên thương: Xuất hành gặp cấp trên rất thuận lợi, cầu tài dễ được như ý, mọi việc hanh thông.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 29/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 29/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 29/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.