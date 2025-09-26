Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 26/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 26/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 5/8/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Mậu Tuất – Đồng hành Dương Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, cùng cực nên dễ sinh bất hòa, đẩy nhau, không thuận lợi để tiến hành các công việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 26/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 26/9/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 26/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 26/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, đổ trần, động thổ, chữa bệnh, tế lễ, lợp mái nhà, chuyển về nhà mới và cưới hỏi, sửa chữa nhà, xuất hành đi xa và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 26/9/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

U vi tinh: Tốt mọi công việc.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Sao xấu:

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng.

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Nguyệt kỵ*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 26/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 26/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi công việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút..

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 26/9/2025

Ngày xuất hành:

Thiên tặc: Xuất hành không thuận lợi, cầu tài khó thành. Khi đi đường dễ gặp trộm cắp, mọi việc nhìn chung đều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 26/9/2025

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.