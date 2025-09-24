Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 24/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 24/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 3/8/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Thân, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Bính Thân - Dương Hỏa khắc Dương Kim: Đây là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc sẽ gặp nhiều trở ngại, tốn nhiều công sức mà khó đạt kết quả. Vì vậy, tốt nhất nên tránh thực hiện các việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 24/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 24/9/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 24/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 24/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cầu tài lộc, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, mai táng, an táng, đổ trần, tranh chấp, kiện tụng, động thổ, lợp mái nhà, chuyển về nhà mới và cưới hỏi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, sửa chữa nhà, chữa bệnh, tế lễ và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 24/9/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Ngũ phú*: Tốt mọi công việc.

Cát khánh: Tốt mọi công việc.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 24/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 24/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 24/9/2025

Ngày xuất hành :

Thiên Đường: Xuất hành thuận lợi, được quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc hanh thông như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 24/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 24/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 24/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.