Lịch âm 22/10 - Âm lịch hôm nay 22/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 22/10/2025

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 22/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 22/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 2/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Giáp Tý - Dương Thủy sinh Dương Mộc: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), có Địa Chi sinh xuất Thiên Can nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Trong ngày này, con người dễ đồng lòng, hòa hợp, công việc suôn sẻ và ít gặp trở ngại. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai các kế hoạch và tiến hành những việc quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 22/10/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 22/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 22/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, động thổ, cưới hỏi, đổ trần, chữa bệnh, tế lễ, lợp mái, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 22/10/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Dân nhật: Tốt mọi công việc.

Thiên ân: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi công việc.

Thiên hoả: Xấu về lợp nhà.

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự.

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Phi ma sát: Kỵ cưới hỏi, chuyển về nhà mới.

Ngũ quỹ: Kỵ việc xuất hành.

Quả tú: Xấu với việc cưới hỏi.

Tiểu không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 22/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 22/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 22/10/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ đầu: Xuất hành thuận lợi, cầu tài có kết quả. Mọi việc hanh thông, đi đến đâu cũng dễ dàng, suôn sẻ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 22/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 22/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News .

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 22/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.