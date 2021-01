Lén lút qua lại với người khác khi đã có bạn gái, kẻ phản bội đối diện luật nhân quả tất yếu

Trên diễn đàn Quora (một chuyên trang hỏi và đáp nổi tiếng), trước câu hỏi, "Đâu là cách trả thù hay ho nhất khi người yêu của bạn lừa dối bạn?", câu chuyện của 1 cô gái trẻ người Singapore tên là Shin Jaemin đã được bình chọn nhiều nhất với hơn 32k lượt xem và hàng trăm bình luận.



Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về cách mà cô gái trẻ này đã làm, nhưng ít nhất, từ câu chuyện này chúng ta cũng sẽ rút ra được những bài học quan trọng về cách nhìn người, cách ứng xử trong tình yêu, cũng như một lần nữa khẳng định lại chân lý, "Kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão", luật nhân quả chẳng tha cho ai trên đời.

Người bạn trai hoàn hảo, chỉ trừ 1 nhược điểm duy nhất là quá chăm sóc... chị họ

Shin gặp Chun năm cô mới 22 tuổi. Họ quen nhau trong 1 hội nhóm chuyên bàn luận về Văn học Trung Quốc, và gặp nhau mỗi tuần 2 lần. Sau vài tháng gặp gỡ, Chun ngỏ lời yêu, và đứng trước một anh chàng quá đỗi hoàn hảo và tuyệt vời như thế, Shin đã đồng ý ngay lập tức.

Không phải là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đặc biệt hay có gì nổi bật, mỗi khi Shin xuất hiện cùng Chun, cô sẽ phải nghe những câu kiểu như, "Cô may mắn thật đấy".

Chun có 1 người chị họ tên là Sor, rất xinh đẹp và nóng bỏng, và khi Sor cũng tham gia vào hội nhóm văn học nói trên, mọi thứ đã thay đổi.

Sor hẹn hò với B, 1 người là bạn của Chun và cũng thuộc hội nhóm văn học. Tuy nhiên, mới chỉ yêu nhau được vài tháng, họ đã chia tay. Khi đó, Chun đã ở bên cạnh, an ủi và chăm sóc cho chị của mình.

(Ảnh minh họa)

Có nhiều khi, Shin cảm thấy Sor đã là 1 cô gái trưởng thành và có thể tự xoay xở với các vấn đề của mình, không cần thiết phải nhận sự chăm sóc thái quá của Chun như vậy, nhưng rồi cả Chun và Sor đều đến gặp Shin, trấn an cô rằng giữa họ chỉ là tình chị em, và cô không cần phải lo lắng về việc đó.



Tuy nhiên, trong 2 năm Shin và Chun hẹn hò nhau, họ chứng kiến Sor liên tiếp thất bại trong chuyện tình cảm, và mỗi lần như vậy, Chun đã luôn có mặt để cùng sẻ chia với người chị họ của mình.

Shin cảm giác như mình là người thừa trong chính tình yêu của cô và Chun.

Trong thời gian này, Shin cũng bắt đầu quen biết 1 người bạn khác giới tên Choi. Vì Chun thường xuyên đi cùng Sor, nên Shin cũng có nhiều cơ hội để đi chơi cùng Choi. Cô nhận ra anh chính là người rất biết lắng nghe và thấu hiểu cô.

Anh chàng này thể hiện rất rõ tình cảm của mình với cô. Nhưng vì đã có người yêu nên Shin biết giới hạn phải dừng lại, và cuối cùng, họ đã không còn gặp nhau hay liên hệ với nhau nữa. Choi đã ra nước ngoài.

Sau khi đính hôn, cô gái ngỡ ngàng nhận được tin nhắn hủy hôn từ bạn trai

Sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng Chun cũng đính hôn với Shin - điều khiến cô gái hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, càng ngày Shin càng khó gặp Chun hơn vì anh còn bận đi với... Sor. Với những công việc chuẩn bị cho đám cưới, Chun tỏ ra vô cùng hờ hững, chỉ làm cho có khiến Shin vừa đau khổ, vừa thất vọng.

Cuối cùng, Shin đã hỏi Chun chuyện gì đang xảy ra, và sốc trước câu trả lời của anh: "Sor không muốn đám cưới diễn ra vì nó làm cô ấy buồn".

Shin sốc nặng khi nhận được tin nhắn hủy hôn từ bạn trai. (Ảnh minh họa)

Khi bị bắt buộc phải lựa chọn, Chun đã không nói gì mà biến mất liền trong 3 ngày. Khỏi cần nói Shin cũng biết anh ta đi đâu.

Sau đó, anh ta gửi cho Shin 1 tin nhắn có nội dung: "Có lẽ chúng ta nên hủy đám cưới đi". Khi được hỏi lý do tại sao, Chun nói vì đám cưới khiến Sor không vui.

Quá tức giận, Shin đã tìm đến tận nhà của Sor, và lúc này, người chị họ của Chun vừa xin lỗi, vừa nói rằng cô ta và Chun yêu nhau, và Shin nên là người ra đi.

Phải mất 1 thời gian giằng co trong tình yêu tay ba, Shin mới đủ can đảm hủy bỏ đám cưới. Những người trong hội nhóm văn học biết chuyện đã an ủi Shin, nhưng sau đó, cũng chính họ lại là những người gửi lời chúc mừng khi Chun và Sor công khai yêu nhau.

Cú trả đũa khiến tình địch tức giận và luật nhân quả cho những kẻ phản bội

Sau đó, nhận ra tình đời ấm lạnh, Shin đã rời bỏ hội nhóm văn học. Cô đã đi du lịch vòng quanh thế giới để quên đi vết thương lòng.

Năm ngoái, Shin gặp lại Chun. Anh ta nói nhớ cô, và rất mệt mỏi với tình yêu hiện tại với Sor vì cô ta lúc nào cũng ghen tuông và kiểm soát anh. Rồi Chun đến nhà Shin. Những gì phải xảy ra thì đã xảy ra. Shin lấy điện thoại ghi lại khuôn mặt của Chun lúc ngủ rồi gửi cho Sor.

Khi Sor đến nhà Shin và làm ầm ĩ, cả Sor và Chun đều rất tức giận. Họ cảm giác như bị phản bội. Khi đó, Shin nói lời xin lỗi, rồi hỏi lại: "Thấy không? Lời xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì".

Sor nói Chun sẽ chẳng bao giờ quay lại với Shin, còn Shin cũng cười khẩy rồi bảo, "Tôi cũng chẳng muốn anh ta quay lại".

Shin cho biết cô còn trẻ và tin rằng cô sẽ sớm tìm được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Sau đó, Shin nghe được từ 1 người bạn chung của họ, rằng Chun và Sor đã có 1 đứa con, nhưng chứng nào tật nấy, anh ta vẫn lăng nhăng với 1 cô gái khác và lừa dối Sor. Sor cũng công khai chuyện này lên mạng xã hội và chắc chắn đã làm ầm ĩ 1 phen với Chun.



Còn về phía Shin, cô thấy mình thật may mắn vì đã sớm chia tay với 1 kẻ không ra gì như Chun, và rằng anh ta và Sor đúng là những con người giống nhau và nên ở bên nhau.

Sau khi câu chuyện của Shin được chia sẻ, nó đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng, chiêu trả thù của Shin thật quá "bá đạo" và xứng đáng với cặp đôi phản bội kia, vì "Đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy".

Có người lại cho rằng, chẳng cần Shin phải trả thù thì cuộc sống lục đục, bất ổn với những hoài nghi bủa vây xung quanh cũng đã là cái giá mà Chun và Sor phải trả cho sự không đàng hoàng của họ trong tình yêu.

Dù sao đi chăng nữa, với 1 người có quan niệm nghiêm túc trong tình yêu như Shin, hy vọng cô sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc trong 1 ngày không xa.

Theo Quora