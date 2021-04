Lên án kịch liệt: TikToker gần 1 triệu follow bất chấp kiếm tiền quảng cáo để review máy in phao thi cho học sinh

Thời đi học, chắc hẳn học trò nào cũng từng cảm thấy bất lực trước đống bài tập khó. Tuy nhiên, dù vất vả cỡ nào thì cũng không được sử dụng phao trong phòng thi vì đây là hành động phạm luật và vi phạm nội quy.



Nhưng mới đây, một TikToker có lượt follow khủng đã bất chấp kiếm tiền quảng cáo mà review sản phẩm in phao thi cho học sinh. Đó là TikToker Sunny (Xoăn Ly) với tài khoản gần 1 triệu người follow và 21 triệu lượt thích video.

Video có lượng xem tăng đột biến lên đến 2 triệu view cùng hàng trăm nghìn bình luận của cộng đồng mạng.

Thực tế, đây chỉ là máy in ảnh thông thường nhưng cô nàng đã biến tướng và khuyên học sinh có thể dùng máy này để... in phao. Cô nàng còn để hẳn caption đính kèm video cũng như gửi lời đến học sinh: "Nhớ là đừng để các thầy cô giám thị coi được video này nhé!".

Đây là hành động vô cùng xấu, thậm chí còn để lại ảnh hưởng vì trang cá nhân của nữ TikToker này có gần 1 triệu người theo dõi, chủ yếu ở độ tuổi học sinh - sinh viên. Việc làm phao thi là điều cấm tuyệt đối và không nên tuyên truyền để các bạn học sinh học theo thói xấu.

Bên dưới bài viết, rất nhiều người đã chê bai hành vi của cô nàng và cho rằng hành động này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến người xem video. Đáng chú ý, cũng có rất nhiều học sinh lại coi đây là trò vui và vô tư xin link mua sản phẩm.

Tuyên truyền công dụng sai của máy "in phao cho học sinh" khiến cho đoạn video nhận về lượt xem khủng (Ảnh chụp màn hình)

Một số bình luận phản ứng mạnh mẽ về hành động xấu này:

- "Mình thấy các bạn nên tự lực mình học bài thì kết quả mới có ý nghĩa. Mình thấy clip chỉ vui thôi, đừng bao giờ học theo nhé".

- "Không hiểu sao một TikToker có lượt view cao mà lại đăng tải đoạn video cổ vũ dùng phao như vậy. Điều này có được giáo viên cho phép đâu nhỉ? Nhỡ bị bắt có phải ảnh hưởng kết quả học tập của người ta không?".

- "Mình thấy không có gì vui ở đây cả. Một cái máy vốn dĩ để in ảnh lại được S. dùng cho việc in phao. Thiếu cái gì để in ra đâu mà lại khuyên học sinh làm như thế".

Hiện tại đoạn video vẫn nhận được lượt xem khủng và bình luận gay gắt từ cộng đồng mạng.