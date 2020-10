Lệ Quyên, Mỹ Linh, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong đêm diễn ủng hộ xây nhà chống lũ cho miền Trung

Trong gần một tháng qua, Miền Trung liên tiếp phải gồng mình chống chọi với bão lũ. Cơn bão số 8 vừa mới đổ bộ, cơn bão số 9 lại ập tới, gây ra bao tang thương.

Hướng về ủng hộ miền Trung, cũng như xoa dịu đi phần nào nỗi đau do thiên tai, chương trình Nhà Chống Lũ tổ chức đêm nhạc "Lũ ơi, chào mi" để gây quỹ, xây nhà chống lũ giúp bà con có nhà an toàn, an cư lạc nghiệp.

Sự kiện sẽ có sự góp mặt của: Nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Quang Linh, Phi Nhung, Thu Phương, Mỹ Lệ, Mỹ Linh, Đức Tuấn, Hiền Thục, Hồng Vy, Rapper Tiến Đạt, Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, Phạm Quỳnh Anh, Nguyên Hà, Lân Nhã, Hoàng Tôn, Trọng Hiếu, Orange, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Kim Ngân... Bên cạnh các phần biểu diễn của các nghệ sĩ, chương trình sẽ có phần đấu giá trực tiếp trên sân khấu và triển lãm 9 mô hình nhà an toàn Nhà Chống Lũ.

Toàn bộ doanh thu của sự kiện này sẽ được gửi về quỹ xây dựng nhà an toàn cho bà con vùng lũ, giai đoạn 2020-2025 của Nhà Chống Lũ.

Sự kiện sẽ diễn ra vào tối nay (ngày 30/10) tại nhà hát VOH (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM).

Tên gọi chương trình Lũ ơi chào mi được truyền cảm hứng từ Ông Nguyễn Trường Sinh - người được hỗ trợ xây Nhà Chống Lũ năm 2014, tại Hà Tĩnh đã vượt qua thiên tai vừa rồi môṭ cách bình thản. Ông từng nói: "Giờ có nhà mới rồi, lũ đến thì ông đứng trên gác vẫy tay chào lũ ra thôi!"