Lê Công Vinh: Học vì tương lai

Cựu cầu thủ Lê Công Vinh vừa hoàn thành kỳ 1 của khóa học bằng B HLV AFC/VFF, được tổ chức tại Hà Tĩnh vào tháng 9. Công Vinh vừa hoàn thành kỳ 1 của khóa học bằng B HLV AFC/VFF, được tổ chức tại Hà Tĩnh vào tháng 9.

Trả lời Truyền hình Nghệ An, Công Vinh cho biết anh đang trong quá trình hoàn thành các khóa học để lấy bằng huấn luyện viên, và thời gian thực tập tại SLNA là một phần trong lộ trình đó. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam bày tỏ sự biết ơn tới lãnh đạo CLB SLNA, các phòng ban đào tạo trẻ cùng các huấn luyện viên và cầu thủ trẻ đã tạo điều kiện giúp anh hoàn thành chương trình.

“Phải học để có thêm kiến thức, trải nghiệm thì mình mới có đủ năng lực làm tốt công việc trong tương lai. Mình từng là cầu thủ, nhưng khi chuyển sang vai trò huấn luyện, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, cần phải học hỏi nghiêm túc”, Công Vinh chia sẻ.

Công Vinh (giữa) với vai trò học viên huấn luyện viên ở U19 SLNA (Ảnh: Truyền hình Nghệ An)

Anh cũng khẳng định tình yêu và sự gắn bó đặc biệt với đội bóng quê hương: “SLNA luôn ở trong tim tôi. Nếu một ngày nào đó có cơ hội dẫn dắt đội bóng này hoặc góp phần phát triển bóng đá Nghệ An, đó sẽ là vinh dự của tôi".

Bước tiến mới của Công Vinh nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Việc trở lại SLNA – nơi khởi đầu sự nghiệp và cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm không chỉ là hành trình học tập mà còn là cách Công Vinh thể hiện lòng tri ân. Cựu tiền đạo sinh năm 1985 cho biết, anh mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế để sẵn sàng đảm nhận những thử thách mới trong tương lai, có thể là vị trí huấn luyện viên hoặc vai trò quản lý bóng đá chuyên nghiệp.