LĐBĐ Malaysia tiết lộ chưa hề kháng cáo, đang chờ một văn bản đặc biệt từ FIFA

Bài đăng mới nhất của LĐBĐ Malaysia (FAM) ghi rõ: "FAM xin thông báo, hiện tại không có diễn biến mới liên quan đến án phạt của FIFA. FAM vẫn đang chờ toàn bộ hồ sơ phán quyết từ FIFA. Quy trình kháng cáo sẽ chỉ bắt đầu sau khi FAM có được toàn bộ tài liệu bản phán quyết. FAM sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc cập nhật nào thêm cho đến khi quá trình kháng cáo hoàn tất".

FAM vẫn đang chờ đợi tài liệu đầy đủ từ FIFA

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, FAM vẫn chưa nhận được đầy đủ tài liệu phán quyết từ FIFA. Theo quy định, văn bản này sẽ được FIFA gửi tới các đối tượng liên quan trong vòng 10 ngày nếu có yêu cầu. Dựa vào văn bản này, FAM mới có thể triển khai kế hoạch kháng cáo.

Trong thông báo trước đó trên trang chủ, FIFA tuyên bố trừng phạt FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ – Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano – vì vi phạm điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến làm giả giấy tờ.

Sau các thủ tục theo quy trình, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và đã áp dụng các biện pháp trừng phạt sau:

- Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ) cho FIFA.

- Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người đã bị yêu cầu nộp phạt 2.000 CHF cho FIFA.

João Vitor Brandão Figueiredo trong trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa qua

- Các cầu thủ nói trên đã bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định".

Tạm thời, trong khi chờ đợi những động thái từ FIFA, FAM cũng như LĐBĐ châu Á (AFC), nhóm 7 cầu thủ nói trên không được tham gia thi đấu các trận đấu chính thức. Họ sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển Malaysia trong loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 tháng 10/2025.