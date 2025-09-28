LĐBĐ Malaysia chính thức thừa nhận sai sót trong quá trình nhập tịch sau án phạt của FIFA

Theo thông báo mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận đã có sai sót trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ nhập tịch Malaysia cho 7 cầu thủ. Trên tài khoản mạng xã hội của Liên đoàn vào chiều tối 28/9, Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman HJ Rahman cho rằng sai sót này bắt nguồn từ… “lỗi kỹ thuật”, đồng thời vẫn cho rằng 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị phạt đều là những công dân Malaysia hợp pháp.

“FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và biện pháp pháp lý hiện hành. FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ cũ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp” - Tổng thư ký Noor Azman HJ Rahman khẳng định.

Theo New Straits Times, FAM chưa nộp đơn kháng cáo cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về hình phạt, và Tòa án Tư cách Cầu thủ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước.

Tổng thư ký FAM thừa nhận liên đoàn sai sót trong quá trình nhập tịch.

Trước đó, án phạt từ FIFA đã khiến bóng đá Malaysia rúng động. Bảy trụ cột bị treo giò 12 tháng, FAM bị phạt khoảng 10 tỷ đồng, Trong những ngày tới, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ thông báo những án phạt khác với bóng đá Malaysia.

Khả năng cao tuyển Malaysia sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Trường hợp xấu nhất, Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027; hoặc thậm chí bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong nhiều năm.

Liên quan tới vụ việc trên, bốn trong số 7 cầu thủ bị phạt đã chính thức bị đội bóng chủ quản gạch tên. CLB Velez Sarsfield (Argentina) đã chính thức xác nhận sẽ tạm thời loại tiền vệ Imanol Machuca khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong vòng 12 tháng dựa theo án phạt của FIFA.

Bên cạnh Machuca, ba cầu thủ khác cũng đã bị CLB loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu sau án phạt của FIFA gồm Rodrigo Holgado của America de Cali (Colombia), Gabriel Palmero của Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha) và Facundo Garces của Alaves (Tây Ban Nha).