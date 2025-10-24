LĐBĐ Indonesia từ chối mời HLV Shin Tae-yong trở lại

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định không mời ông Shin Tae-yong trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Vị tỷ phú này cho biết huấn luyện viên mới của đội tuyển Indonesia phải là nhân vật xuất sắc hơn 2 người tiền nhiệm.

"Chúng ta phải tiến về phía trước. Chúng ta từ bỏ Patrick, cũng có nghĩa là chúng ta phải quên đi Shin Tae-yong” , chủ tịch LĐBĐ Indonesia trả lời trong buổi họp báo ngày 23/10 về vấn đề nhân sự của đội tuyển quốc gia. Cơ quan này vừa sa thải huấn luyện viên trưởng Patrick Kluivert cùng toàn bộ đội ngũ chuyên gia người Hà Lan ở tất cả các cấp độ đội tuyển.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong và ông Erick Thohir từng gắn bó mật thiết với nhau.

“Cả hai huấn luyện viên đều đã là quá khứ. Vì vậy, chúng ta phải hướng về phía trước và tìm một huấn luyện viên mới — người có thể rút ra ưu và nhược điểm của cả Shin Tae-yong và Patrick Kluivert" , ông Erick Thohir nói thêm. PSSI sẽ giao cho bộ phận chuyên môn phân tích để đưa ra lựa chọn. Theo chủ tịch LĐBĐ Indonesia, các lãnh đạo cấp cao chỉ phê duyệt dựa trên thông tin đánh giá từ bộ phận chuyên môn.

“Hiện tại chúng tôi đang xem xét các hồ sơ, đánh giá mọi yếu tố. Chúng tôi đánh giá về Shin Tae-yong và Patrick, xem xét điểm mạnh và điểm yếu của họ. Từ đó, chúng tôi có thể cải thiện với huấn luyện viên tiếp theo", ông Thohir cho biết.

Tuyên bố của chủ tịch LĐBĐ Indonesia khép lại cơ hội trở lại đội tuyển xứ vạn đảo của ông Shin Tae-yong. Hôm 22/10, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đồng ý dẫn dắt đội tuyển Indonesia nếu nhận được lời mời chân thành từ PSSI.

"Nếu có lời đề nghị, đương nhiên tôi sẽ xem xét. Thực lòng, trái tim tôi luôn hướng về Indonesia. Kể cả nếu có đề nghị từ nơi khác tốt hơn một chút, Indonesia vẫn là lựa chọn số một của tôi nếu họ đưa ra lời mời với sự chân thành", trang CNN Indonesia dẫn lời huấn luyện viên Shin Tae-yong.

Ông Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ năm 2018 đến 2025. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bị thanh lý hợp đồng vào cuối tháng 1 năm nay và được đền bù 3,6 triệu USD. Quyết định được LĐBĐ Indonesia đưa ra ngay sau thất bại ở AFF Cup 2024, khi đội bóng xứ vạn đảo sử dụng đội hình trẻ và không vượt qua được vòng bảng.