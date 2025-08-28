Lấy vợ 39 tuổi, tài xế 27 tuổi bỗng có 4 người con, 4 cháu ngoại, mỗi ngày làm việc cật lực để nuôi 11 người

Câu chuyện về chàng trai 27 tuổi Masashi – trụ cột của gia đình 11 người – gần đây gây chú ý tại Nhật Bản sau khi xuất hiện trong Ganbare, Poor People. Đây là chương trình khắc họa nỗ lực vươn lên của các gia đình lao động tại Nhật khi đối mặt vô vàn khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Masashi kém vợ - Rika (39 tuổi) - 12 tuổi. Hai người quen nhau khi anh làm việc tại một trạm xăng lúc mới 16 tuổi. Khi đó, Rika là mẹ đơn thân của 3 đứa con.

'Đại gia đình' 11 thành viên của Masashi gồm vợ chồng anh, con trai chung của cả hai, 3 con riêng của Rika trong đó 2 người con lớn (áo vàng và đội mũ đen) đều đã có con nhỏ

Khi chứng kiến cảnh Rika quát mắng các con đang cãi vã trên xe, Masashi lập tức bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ. Anh xin số điện thoại của cô và kiên trì theo đuổi nhiều năm. Cuối cùng, hai người kết hôn và có một con trai chung, nay đã 8 tuổi.

Con gái cả của Rika là Yurina (21 tuổi), đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Yurina mang thai ở tuổi 16, chịu nhiều áp lực xã hội, từng phân vân có nên giữ con hay không. Rika động viên: “Con vẫn còn nhỏ, không nên gánh vác một mình. Mẹ sẽ giúp, hãy sinh con ra”. Nhờ vậy, Yurina sinh một bé trai, rồi đến một bé gái. Cô hiện chưa kết hôn, chưa rõ có nghề nghiệp hay không.

Con trai lớn của Rika là Kato (17 tuổi), cũng đã là cha của cặp song sinh. Anh sống cùng bạn gái đồng trang lứa tại nhà bố dượng Masashi. Con gái út của Rika hiện 12 tuổi.

Sơ đồ gia đình cực kỳ độc đáo của nam tài xế tuổi 27

Như vậy, gia đình Masashi gồm: 2 vợ chồng, 3 con riêng của Rika, một con trai chung, 4 cháu ngoại và một con dâu tương lai - tổng cộng 11 người.

Masashi làm tài xế xe tải, thu nhập khoảng 250.000 yen/tháng (1.700 USD). Vợ anh làm bán thời gian tại cửa hàng xe máy, kiếm thêm 80.000 yen (550 USD). Gia đình nhận trợ cấp nuôi con 45.000 yen/tháng (306 USD) từ chính quyền địa phương. Dù vậy, mỗi tháng họ thường còn lại rất ít.

Masashi chia sẻ điều hạnh phúc nhất với anh là được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc để ở bên gia đình.

Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng sốc. Một số gọi họ là “siêu gia đình”, nhưng những người khác lo ngại vấn đề pháp lý liên quan đến mang thai tuổi vị thành niên.

Masashibị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ của Rika

Một cư dân mạng viết: “Masashi là đàn ông thực thụ. Trong gia đình lớn ấy, chỉ có một đứa trẻ mang dòng máu anh, nhưng vì yêu vợ, anh vẫn gánh vác trách nhiệm chăm sóc tất cả”. Người khác bình luận: “Siêu gia đình này tràn ngập yêu thương, mọi thành viên đều hòa thuận. Tôi chúc họ hạnh phúc và mong các em nhỏ lớn lên khỏe mạnh”.

Nhưng cũng có ý kiến trái ngược: “Gia đình này coi chuyện sinh con quá dễ dãi. Mang thai tuổi teen không phải điều đáng ca ngợi. Những đứa trẻ chưa trưởng thành thì không nên làm cha mẹ”.

Năm 2023, Nhật Bản đã nâng tuổi đồng thuận tình dục từ 13 lên 16. Quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi bị cấm nếu được coi là “hành vi đồi bại”, nhưng vẫn có ngoại lệ trong trường hợp đính hôn hoặc quan hệ tình cảm thực sự.