Lạy trời sống 40 năm mới biết 5 mẹo "quý hơn vàng": Giúp nhà sạch như mới xây, không tốn mồ hôi dọn dẹp!

Con người có trí tuệ vô hạn. Khi sáng chế ra một vật dụng nào đó, chúng ta lại tìm được thêm nhiều công dụng mở rộng. Những mẹo nhỏ trong đời sống chính là kết tinh của sự khéo léo ấy. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người 5 mẹo vặt cực hay giúp công việc gia đình nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm chi phí mà hiệu quả bất ngờ.

1. Vỏ chanh khử dầu mỡ trong lò vi sóng Lò vi sóng ngày nay hầu như nhà nào cũng có. Nhưng chỉ cần dùng một thời gian, bên trong thành lò sẽ bám đầy dầu mỡ, nhìn mất vệ sinh mà lại khó lau chùi. Nếu chỉ lấy nước rửa bát chà thì dễ để lại hóa chất dư thừa, không tốt cho sức khỏe.

Cách đơn giản: cắt đôi quả chanh, vắt nước vào bát có thêm chút nước lọc rồi cho vào lò quay khoảng 10 phút. Hơi nước chanh bốc lên sẽ bám khắp thành lò, sau đó chỉ cần rút điện và lấy khăn lau nhẹ là sạch bong. Ngoài ra, chanh còn giúp diệt khuẩn và khử mùi, vừa an toàn vừa tiết kiệm.

2. Dùng coca tẩy cặn trong ấm đun nước Ấm điện dùng lâu ngày thường đóng cặn vôi, vừa xấu vừa ảnh hưởng đến chất lượng nước. Giải pháp rất rẻ: đổ coca vào ấm cho ngập cặn, bật đun sôi, để nguội rồi rửa sạch. Nếu cặn dày quá thì ngâm coca một lúc trước khi đun, sau đó dùng miếng chà rửa để loại bỏ phần còn lại. Nguyên lý nằm ở axit cacbonic trong coca có thể hòa tan canxi, nhờ vậy đánh bay cặn hiệu quả.

3. Giấy vệ sinh hút sạch mùi trong tủ lạnh Tủ lạnh dùng quanh năm, chứa đủ loại thực phẩm nên dễ ám mùi khó chịu. Nhiều người mua đủ loại sản phẩm khử mùi nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Thực ra chỉ cần đặt một cuộn giấy vệ sinh vào ngăn tủ, mỗi tháng thay mới một lần. Giấy có vô số lỗ nhỏ li ti, giúp hút và giữ lại mùi hôi. Cuộn giấy đã dùng xong vẫn có thể tận dụng để lau bàn, không hề lãng phí.

4. Chanh và muối làm sạch thớt Thớt là vật dụng không thể thiếu trong bếp nhưng do ẩm ướt thường xuyên nên dễ lên mốc, sinh vi khuẩn và bốc mùi. Thay thớt liên tục thì tốn kém, vậy hãy thử mẹo này: cắt chanh rồi chà xát lên bề mặt thớt, rắc thêm chút muối, để khoảng 30 phút rồi rửa sạch. Sự kết hợp giữa tính axit khử khuẩn của chanh và khả năng diệt khuẩn của muối sẽ giúp thớt sạch, không còn mùi hôi, lại hạn chế nấm mốc.

5. Dùng giấm trắng làm sạch vòi sen Nhiều khi đi làm về chỉ muốn tắm nước nóng cho thoải mái, nhưng vòi sen lại tắc, nước chảy nhỏ giọt rất khó chịu. Nguyên nhân là do cặn vôi bít lỗ thoát nước. Cách xử lý rất đơn giản: đổ giấm trắng vào túi nilon, bọc chặt quanh đầu vòi sen để ngâm khoảng 30 phút. Giấm sẽ hòa tan cặn canxi, giúp lỗ phun thông thoáng trở lại. Sau đó chỉ cần xả sạch nước là dùng như mới.

Theo: Toutiao



