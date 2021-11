‘Lấy nhau 22 năm, giờ tôi và chồng chẳng mấy khi quan hệ, tôi phải làm gì?'

Sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần là những khía cạnh ít được nhắc tới nhưng rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của mỗi người. Mục "Ask Philippa" của báo The Guardian là nơi nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng người Anh Philippa Perry giải đáp những câu hỏi tế nhị nhưng vô cùng chân thực về chủ đề này. Chúng tôi xin dịch một số bài viết trong "Ask Philippa" để gửi tới quý độc giả.