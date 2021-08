Laptop giảm giá tới 5 triệu đồng, loạt máy tính bảng sụt giá trước mùa khai giảng

Người dùng cần cân nhắc chọn điểm mua uy tín, tham khảo giá và chương trình khuyến mại của từng điểm mua để lựa chọn sản phẩm ưng ý, hợp túi tiền.

Laptop:



Surface Laptop Go Core i5 8GB/128 GB (19,1 triệu đồng)

So với giá xấp xỉ 24 triệu đồng, chiếc laptop12.4 inch đang giảm giá khá sâu tại CellphoneS. Tương tự, bản 256 GB cũng giảm tới 5 triệu, về mức xấp xỉ 19,1 triệu đồng.

Surface Laptop Go sở hữu thiết kế gọn gàng với trọng lượng chỉ hơn 1kg. Màn hình hỗ trợ cảm ứng cho các thao tác xử lý nhanh chóng mà không cần chuột. Về cấu hình, máy được trang bị con chip thế hệ 10 Intel 1035G1 cùng card đồ họa Onboard, cùng RAM 8GB, ổ cứng SSD 128GB mang đến tốc độ xử lý nhanh, đa nhiệm mượt mà.

Nhiều mẫu laptop giảm giá mạnh.

Laptop Asus S430FA-EB074T (14,299 triệu đồng)

Hiện tại, khách mua laptop Asus đang được giảm 2,7 triệu đồng tại Hà Nội Computer. Đây là mẫu máy tầm trung nhằm hướng tới đối tượng những người cần một chiếc máy có tính di động cao nhưng vẫn có một cấu hình rất tốt trong tầm giá.

Trọng lượng máy là 1,4kg, màn hình 14 inch. Máy trang bị Intel Core I5 8265U cùng với card onboard Intel UHD Graphics 620 tích hợp 4GB RAM, cho các tác vụ văn phòng khá mượt.

Để tăng khả năng trải nghiệm thì tốt nhất bạn nên nâng RAM lên tối thiểu là 8GB để có khả năng đa nhiệm tốt hơn với những bản Window 10 ngày càng nặng hay những bản Chrome ngốn RAM hơn.

Laptop Acer Aspire 3 A315-56-502X NX.HS5SV.00F (13,5 triệu đồng)

So với giá 16,5 triệu đồng, chiếc laptop này đang giảm giá 2,2 triệu đồng cho khách mua online. Máy có màn hình 15,6 inch, trọng lượng 1,7kg, trang bị vi xử lý Core i5 1035G1 1.0 Ghz up to 3.6Ghz-6Mb, bộ nhớ Ram 4GB DDR4 On board, kèm 1 khe hỗ trợ RAM tối đa 12Gb, cùng với ổ cứng SSD 256 GB.

Laptop Acer màn hình lớn.

Laptop ASUS VivoBook R564JA-UH31T (11,69 triệu đồng)

Asus Vivobook R564JA-UH31T được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3, bộ Ram 4GB và ổ cứng lưu trữ SSD 128 GB. Hiện máy đang được giảm giá 2,3 triệu đồng.

Laptop ASUS E210MA-GJ083T (7,2 triệu đồng)

Ở phân khúc giá rẻ, thiết bị của Asus đang được giảm giá nhẹ, về còn 7,2 triệu đồng. Laptop sở hữu màn hình 11.6 inch và trọng lượng vô cùng nhẹ chỉ hơn 1kg, có tính năng động cao. Bộ xử lý ổn định cùng ổ cứng eMMC 128GB, dung lượng RAM vừa đủ, máy tính này đáp ứng nhu cầu cho dân văn phòng hoặc người cần thiết bị giá rẻ, đủ dùng.

Máy tính bảng:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N (9,4 triệu đồng)

Mức giảm 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết cho khách mua online chiếc Tab S6 lite, đưa giá thiết bị về 9,4 triệu.

Với chi phí này, người dùng mua được chiếc máy tính bảng có hiệu năng tốt, màn hình 10.4 inch, kèm bút S Pen.

Chiếc Tablet này trang bị bộ vi xử lý 8 nhân Exynos 9611 sản xuất trên tiến trình 10nm và tốc độ xung nhịp tối đa lên tới 2,3GHz, đi kèm 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, kèm viên pin 7.040 mAh, cho phép bạn xem video liên tục trong 12 giờ đồng hồ và khả năng sạc nhanh 15W.

Chiếc tab S6 thiết kế đẹp mắt.

Samsung Galaxy Tab A8 8 T295 2019 (3-3,3 triệu đồng)

Chiếc máy tính bảng của Samsung đang giảm giá 20% so với niêm yết, về mức thấp nhất khoảng 3 triệu đồng tại Hnam Moblie. Tại Mediamart, thiết bị này giảm về mức 3,39 triệu đồng. Máy có màn hình 8 inch, thiết kế mỏng gọn và trọng lượng 347g, dung lượng pin 5,100mAh đủ dùng trong 1 ngày. Máy trang bị RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB kèm thẻ nhớ 256GB.

Lenovo Tab 7 (1,89 triệu đồng)

Nếu cần 1 chiếc máy tính bảnh thật rẻ, thì Lenovo Tab 7 Essential 16GB (TB-7304X) là 1 lựa chọn để cân nhắc. Tuy nhiên, mức giá 1,89 triệu đồng dành cho phiên bản trưng bày. Tất nhiên, máy chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản đọc sách, lướt web, giải trí… Máy hỗ trợ gắn 1 sim nhỏ micro để nghe gọi và nhắn tin như điện thoại và 1 thẻ nhớ tối đa 32 GB lưu hình, nhạc.

Để mua sản phẩm, người dùng cần cân nhắc thật kỹ chất lượng của hàng trưng bày.