Lắp đặt điều hoà không khí âm trần, tối ưu từng cm trong không gian sống đô thị

Nhiều dự án bất động sản "triệu đô" đang theo đuổi xu hướng này thông qua giải pháp Điều hòa không khí Cassette WindFree™ 1 hướng của Samsung.

"Bài toán" tối ưu không gian sống đô thị

Đa số chung cư và nhà ở đô thị hiện nay đều được xây dựng với diện tích vừa và nhỏ, đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tận dụng hiệu quả không gian sống. Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được Tổng cục Thống kê thực hiện vào năm 2024, diện tích nhà ở bình quân đầu người của loại hình chung cư là 21,1 m2/người, thấp hơn so với mức 26,8 m2/người của loại hình nhà riêng lẻ. Báo cáo của Savills Việt Nam cũng cho thấy, bình quân diện tích nhà ở của TP.HCM là 20,63 m2/người, thấp hơn nhiều so với diện tích nhà ở bình quân của cả nước là 24 m2/người.

Không những vậy, một số dự án bất động sản cũng bị giới hạn chiều cao trần vì nhiều lý do khách quan, đòi hỏi những phương án thiết kế đột phá nhằm mang đến không gian sống thoải mái cho cư dân. Một trường hợp tiêu biểu là dự án Sunshine Green Iconic nằm gần khu quân sự, bị giới hạn chiều cao và phần trần nhà cũng có chiều cao hạn chế, khiến mục tiêu tối ưu không gian căn hộ được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu.

Để giải quyết thực tế trên, hàng loạt biện pháp đã được các đơn vị tư vấn kiến trúc, thiết kế nội thất và chủ đầu tư đồng loạt triển khai. Trong đó, việc giải phóng không gian tường nhà và tối ưu chiều cao trần được đặc biệt quan tâm. Các bức tường trong căn hộ hiện nay đang được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau, từ trang trí tranh ảnh, lắp đặt kệ sách, giá đỡ vật dụng, lắp đặt điều hoà không khí… Nếu giải phóng được không gian dành cho điều hoà, gia chủ sẽ có nhiều diện tích tường hơn để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Quan trọng hơn, điều này sẽ giúp tổng thể thiết kế kiến trúc được liền mạch theo đúng ý đồ thiết kế ban đầu.

Giải pháp đột phá từ Samsung WindFree™

Để thực hiện mục tiêu giải phóng không gian tường nhà thông qua việc thay đổi vị trí lắp đặt điều hoà không khí, Samsung chính là cái tên được nhiều dự án bất động sản cao cấp tin chọn. Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hoà không khí, bao gồm cả sản phẩm B2B và B2C, ông lớn Hàn Quốc nắm trong tay rất nhiều giải pháp hữu ích cho mọi nhu cầu của người dùng.

Trường hợp các căn hộ có diện tích nhỏ và phần trần thấp, cần tối ưu không gian hay chỉ đơn giản là muốn tạo một khoảng không liền mạch để phục vụ nhu cầu thiết kế, điều hoà hệ thống Cassette WindFree™ 1 hướng là giải pháp tối ưu. Thiết bị sở hữu thiết kế âm trần siêu mỏng, phù hợp với các chung cư hiện đại. Quay lại trường hợp của dự án Sunshine Green Iconic, khi đưa điều hoà lên trần nhà với sản phẩm Cassette WindFree™ 1 hướng, các căn hộ trong dự án này đã hoàn toàn lột xác. Không gian tường trở nên liền mạch, cho phép gia chủ thỏa sức thiết kế nội thất và sáng tạo không gian sống. Phần trần nhà cũng giữ nguyên vẻ thẩm mỹ nhờ thiết kế siêu mỏng gọn của điều hoà. Không chỉ có Sunshine Green Iconic, nhiều dự án bất động sản cao cấp khác như The Filmore Đà Nẵng hay Metropole Thủ Thiêm cũng đang lựa chọn điều hoà không khí Cassette WindFree™ 1 hướng như một giải pháp đột phá cho không gian sống hiện đại.

Điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng được sử dụng tại một căn hộ thuộc dự án Metropole Thủ Thiêm

Bên cạnh lợi ích về mặt tối ưu chiều cao trần nhà, điều hoà hệ thống Cassette WindFree™ 1 hướng còn mang đến cho cư dân đô thị nhiều giá trị vượt trội như làm mát không gió buốt với công nghệ WindFree™, tạo nên bầu không khí mát mẻ nhờ luồng khí phân tán nhẹ nhàng qua 10.000 lỗ khí siêu nhỏ. Công nghệ làm lạnh thông minh WindFree™ cũng giúp tiết kiệm đến 55% điện năng tiêu thụ so với chế độ làm lạnh thông thường. Đặc biệt, người dùng cũng không cần đánh đổi hiệu suất làm mát khi lựa chọn một thiết kế điều hoà siêu mỏng như Cassette WindFree™ 1 hướng. Cánh đảo gió lớn lên đến 100mm có thể mang lại luồng khí mát lạnh trong khoảng cách lên tới 8m, đưa khí lạnh lan toả khắp mọi ngóc ngách trong nhà, hạ nhiệt tức thì trong những ngày nắng nóng.

Nâng tầm sống một cách đơn giản, chỉ từ việc thay đổi vị trí lắp đặt điều hoà

Đặc biệt với điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng, người dùng cũng có thể thao tác qua bảng kiểm soát thông minh Wired Touched Remote Controller thay vì điều khiển cầm tay thông thường. Điều này góp phần mang đến trải nghiệm sống thông minh, tiện lợi, phù hợp với tiêu chuẩn cao cấp mà cư dân đô thị đang hướng đến.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiết kiệm năng lượng, kiểm soát thông minh qua Wired Touched Remote Controller và thiết kế tối ưu chiều cao trần giúp Cassette WindFree™ 1 hướng chinh phục cả các nhà phát triển dự án bất động sản cao cấp lẫn những người dùng khó tính nhất. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho tương lai đô thị thông minh, nơi công nghệ góp phần cùng người dùng làm chủ cuộc sống.