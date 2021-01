Lập danh sách, triệu tập người chia sẻ tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh đi karaoke có "tay vịn"

Tối 28/1, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang lập danh sách, triệu tập những người chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 để làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện ảnh chụp báo cáo kê khai thông tin, lịch trình di chuyển, sinh hoạt của nam bệnh nhân có tên P. A. T. (trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Anh T. được cho là bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Báo cáo chia sẻ có nội dung đáng chú ý ghi: "Ngày 23/1, anh T. sau khi đi ăn cơm có đi hát karaoke (có tay vịn) đến 23h15 về Vân Đồn". Nhiều người sau đó đăng tải thông tin này lên các nhóm trên mạng xã hội và cho rằng, đây là lịch trình di chuyển của BN1553 gây đàm tiếu trong cộng đồng mạng.



Sau khi xác minh, rà soát đối chiếu với thông tin BN1553 và những người tiếp xúc với bệnh nhân này, cơ quan chức năng khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về anh P. A.T . là sai sự thật.



Tờ khai không đúng sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Cơ quan chức năng đối chiếu và nhận thấy có 1 trường hợp F1 trùng với thông tin trên, nhà ở thành phố Cẩm Phả. Người này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả lần âm tính lần 1", vị cán bộ phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Ninh nói.



Ngoài ra công an cũng cho biết, nội dung tờ khai trên không phải do anh T. hay cơ quan chức năng địa phương phát hành mà là do kẻ xấu tự biên, đăng tải với mục đích làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác truy vết, phòng, chống dịch.



Còn đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho hay, cơ quan chức năng đang truy nguồn gốc bản kê khai trên, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận liên quan đến bản kê này.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, đấu tranh loại bỏ những thông tin xấu, độc, giả mạo.