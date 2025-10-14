Lào tiêu hủy hơn 11 tấn ma túy ngoài trời

Ngày 10/10, chính quyền tỉnh Bokeo (Lào) đã tổ chức buổi lễ tiêu huỷ lượng lớn ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ và đã có quyết định xử lý dứt điểm của Toà án Nhân dân, với tổng khối lượng hơn 11 tấn.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Phetkham Boudchanpheng, quyền Tỉnh trưởng Bokèo; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền thành phố và các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, ông Soukphachan Silaphet, Phó Tỉnh trưởng Bokèo, báo cáo chi tiết số lượng ma túy bị tiêu huỷ trong năm 2025, bao gồm:

Ma túy tổng hợp: 68.251.055 viên, 3 bánh, 14 ống - tổng khối lượng 7.325,6018 kg; cùng 26 gói nhỏ ma túy nén nặng 479,4 g.

Ma túy đá: 2.196 gói, kèm 2 bao lớn, 2 bao trung, 39 túi nhỏ, 1 bánh và 1 ống - tổng khối lượng 2,202 kg và 28,1 g.

Caffeine tinh khiết (sử dụng làm phụ gia hoặc nguyên liệu trong sản xuất ma túy tổng hợp): 2 bao lớn và 6 viên - nặng 2,0005 kg.

Ketamine: 91 gói, 3 túi trung, 164 túi nhỏ và 1 ống - tổng khối lượng 91,3148 kg.

Heroin: 3 gói nhỏ, 5 túi nhỏ và 2 ống - tổng khối lượng 19 g.

Collagen (hàng cấm nhập khẩu trái phép): 89 gói, nặng 4,0863 kg.

Bột trắng không rõ nguồn gốc, nghi là chất ma túy hoặc tiền chất ma túy: 60 bao, 2 túi lớn, 1 túi nhỏ và 2 ống - tổng khối lượng 1,5120 kg.

Bột đỏ nghi là hóa chất hoặc tiền chất dùng trong sản xuất ma túy: 1 thùng – nặng 14 kg.

Thuốc phiện: 2 gói và 4 bánh nhỏ – nặng 724,8 g.

Thuốc lá điện tử: 2.794 chiếc.

Thuốc ho dạng nước (có thành phần cây kratom - bị xem là chất gây nghiện): 468 chai.

Lá kratom tươi: 30 kg.

Tổng cộng, lượng ma túy và tang vật bị tiêu huỷ trong đợt này đạt 11 tấn 125,2252 kg.

Hoạt động tiêu huỷ nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày quốc gia phòng chống ma túy Lào (12/10/2025), kỷ niệm 24 năm ngày toàn dân Lào cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Theo chính quyền Bokeo, việc tiêu huỷ ma túy không chỉ thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của địa phương trong cuộc chiến chống tệ nạn, mà còn gửi đi thông điệp quyết liệt của chính phủ Lào trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở khu vực tam giác vàng - điểm nóng về ma túy của khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: laophattananews