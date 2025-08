Lãnh đạo TP HCM yêu cầu Công an làm rõ nội dung Báo Người Lao Động phản ánh về "cò" khám bệnh

Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy liên quan đến bài viết "Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 29-7-2025.

Hồ sơ khám bệnh được “cò” móc nối với các đối tượng làm thủ tục khám bệnh cho bệnh nhân; Ảnh: SỸ HƯNG

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Công an TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Người Lao Động, xử lý theo quy định, giải quyết triệt để tình trạng này.

Không khoan nhượng với bất kỳ hành vi "cò mồi" nào

Mới đây, Sở Y tế đã có công văn gửi đến Văn phòng UBND TP HCM phúc đáp vấn đề này.

Theo Sở Y tế, ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng tải loạt bài điều tra "Nhức nhối "cò" khám bệnh lộng hành", Sở Y tế TP HCM tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo các bệnh viện, Công an thành phố và các đơn vị liên quan nhằm thảo luận, tìm giải pháp dứt điểm tình trạng "cò" khám bệnh đang có dấu hiệu tái diễn quanh các bệnh viện lớn.

“Cò” khám bệnh tên Hùng làm thủ tục bốc số khám bệnh cho bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy; Ảnh: SỸ HƯNG

Cuộc họp do PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an TP HCM, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế và đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.

Sở Y tế khẳng định rõ quan điểm không khoan nhượng với bất kỳ hành vi "cò mồi" nào. Đây là hiện tượng gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi người bệnh và uy tín bệnh viện, đồng thời tạo môi trường tiêu cực ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của toàn ngành.

Người phụ nữ tên Tám lấy tiền dịch vụ của bệnh nhân sau khi bốc số khám bệnh tại Bệnh viện Nhân Dân 115.

Sở Y tế nhấn mạnh các nhóm giải pháp trọng tâm mà tất cả các bệnh viện công lập cần đồng loạt triển khai. Đó là cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, đặc biệt là triển khai đặt lịch hẹn từ xa qua ứng dụng, trang thông tin điện tử hoặc tổng đài.

Các bệnh viện cần đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, hướng tới mô hình "một bước", hoặc "không bước" với một số bệnh lý nhạy cảm như sản khoa, nam khoa, kế hoạch hóa gia đình, tức là người bệnh có thể đến thẳng phòng khám khi đã có định danh điện tử. Quy trình gọn gàng, ít điểm chờ chính là rào chắn hiệu quả ngăn "cò".

Song song đó, cần nâng cao năng lực thực hiện và trả kết quả cận lâm sàng trong ngày, tích hợp hệ thống xét nghiệm vào phần mềm chỉ định của bác sĩ để bệnh nhân được hướng dẫn trình tự và vị trí, thời gian cụ thể.

Ngoài ra, các bệnh viện nên tổ chức khám bệnh thông tầm, khám từ sáng sớm đến chiều liên tục, đặc biệt cho người lao động, người từ tỉnh xa. Mục tiêu là giúp người bệnh hoàn tất quy trình khám chữa bệnh trong một buổi, giảm thời gian chờ đợi, giảm phát sinh chen lấn và ngăn chặn sự tiếp cận trái phép.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ với Công an TP HCM trong việc triển khai hệ thống camera thông minh có khả năng nhận diện người ra vào, hỗ trợ giám sát an ninh và quản lý luồng bệnh nhân tại các bệnh viện có lượng khám bệnh lớn.

Về lâu dài, ngành y tế TP HCM sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư mở rộng cơ sở vật chất tại các bệnh viện đang quá tải, xuống cấp, đồng thời xây dựng thêm các cơ sở của các bệnh viện tuyến cuối - để giảm áp lực, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao chất lượng phục vụ.