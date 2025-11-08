Lãnh đạo thế giới cảnh báo thời gian hành động chống biến đổi khí hậu đang cạn dần

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres lắng nghe phát biểu của Tổng thống Brazil Lula da Silva tại Hội nghị COP30 ở Belem, ngày 6/11/2025. (Ảnh: AP)

Tại thành phố Belem, bên rìa rừng Amazon (Brazil), các nguyên thủ quốc gia đã nhóm họp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên hợp quốc (COP30). Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres mở đầu phiên họp bằng lời cảnh báo gay gắt rằng “các cường quốc vẫn bị ràng buộc bởi lợi ích nhiên liệu hóa thạch, thay vì bảo vệ lợi ích công chúng”. Ông nhấn mạnh việc để nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C là “một thất bại đạo đức và sự cẩu thả chết người”.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi các quốc gia giàu có đóng góp tài chính để ngăn chặn nạn phá rừng nhiệt đới và thực hiện các cam kết chưa được hoàn thành từ những hội nghị trước. Ông nhấn mạnh rừng Amazon, được gọi là “lá phổi của hành tinh”, là biểu tượng rõ ràng nhất của cuộc chiến vì môi trường, khi 17% diện tích rừng đã biến mất trong 50 năm qua do cháy rừng, chăn nuôi và khai thác.

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại cuộc họp về Quỹ Rừng Nhiệt đới Mãi Xanh trong khuôn khổ COP30 ở Belem, ngày 6/11/2025. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo ba quốc gia phát thải lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đã phủ bóng lên hội nghị năm nay. Việc không có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp”, khiến nhiều bên lo ngại Washington sẽ rút lui khỏi vai trò dẫn dắt toàn cầu trong nỗ lực giảm phát thải.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên án ông Trump là “chống lại nhân loại”, trong khi lãnh đạo Chile Gabriel Boric chỉ trích việc phủ nhận khủng hoảng khí hậu là “một lời dối trá”. Đại diện các nhóm bản địa ở Nam Mỹ cũng cảnh báo sự thờ ơ của Mỹ có thể khuyến khích các nước khác lùi bước trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Thuyền di chuyển qua vịnh Guajara và khu phố cổ Belem, bang Para, Brazil, ngày 31/10/2025. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Anh, Đức và Pháp kêu gọi khôi phục đồng thuận toàn cầu về hành động khí hậu, nhấn mạnh rằng “không thể trì hoãn thêm”. Một số chuyên gia cho rằng việc Mỹ không tham dự có thể giúp các nước còn lại dễ dàng đạt được thỏa thuận tham vọng hơn.

Brazil, với vai trò chủ nhà COP30, đã công bố sáng kiến Quỹ Rừng Nhiệt đới Mãi Xanh (Tropical Forests Forever Facility), nhằm trả tiền cho 74 quốc gia đang phát triển để giữ rừng, với các khoản vay từ các nước giàu và nhà đầu tư thương mại. Đến nay, Brazil cho biết đã nhận được cam kết khoảng 5,5 tỷ USD từ Na Uy, Indonesia và một số quốc gia khác.

Hội nghị được xem là phép thử cho khả năng của Brazil trong việc huy động nguồn lực toàn cầu, cũng như thể hiện cam kết thực chất của các quốc gia trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu, trước khi hậu quả trở nên không thể đảo ngược.