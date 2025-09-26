Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu qua video tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9. (Ảnh: Reuters)

Tháng này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên đã thông qua một tuyên bố dài 7 trang nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, đồng thời chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas.

Phát biểu qua video trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết: “Chúng tôi phản đối những gì mà phong trào Hamas đã thực hiện vào ngày 7/10/2023, khi họ nhắm vào dân thường Israel và bắt làm con tin. Những hành động như vậy không đại diện cho người dân Palestine, cũng như cuộc đấu tranh chính nghĩa của họ cho tự do và độc lập", ông Abbas nói.

"Chúng tôi đã khẳng định - và sẽ tiếp tục khẳng định - rằng Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine. Chúng tôi sẵn sàng đảm nhận toàn bộ trách nhiệm quản trị và an ninh tại đó. Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc quản trị, và họ - cùng với các phe phái khác - phải giao nộp vũ khí cho Chính quyền Quốc gia Palestine", ông nói. "Chúng tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi không muốn một nhà nước vũ trang”.

Những luận điểm mà ông Abbas nêu ra đã được đưa vào tuyên bố mà Đại hội đồng thông qua trước đó.

“Chúng tôi tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ả-rập Xê-út, Pháp và Liên Hợp Quốc cùng tất cả các đối tác để thực hiện kế hoạch hòa bình mà Đại hội đồng ủng hộ”, ông Abbas nhấn mạnh.

Tuy nhiên, phát biểu của người đứng đầu Chính quyền Palestine đã vấp phải sự chỉ trích của phong trào Hamas.

“Chúng tôi coi việc lãnh đạo Chính quyền Palestine khẳng định Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc quản lý Dải Gaza là sự xâm phạm quyền tự nhiên của người dân Palestine trong việc tự quyết định vận mệnh của mình và lựa chọn người lãnh đạo, là sự khuất phục trước những mệnh lệnh và âm mưu từ bên ngoài, điều mà chúng tôi không thể chấp nhận”, Hamas nói trong một tuyên bố.

Nhóm này cũng cho biết, kho vũ khí của họ là “không thể thỏa hiệp, chừng nào sự chiếm đóng vẫn còn bám rễ trên đất nước chúng tôi và đàn áp người dân của chúng tôi”.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar mô tả bài phát biểu của ông Abbas là "những lời lẽ hoa mỹ" đối với phương Tây, và cáo buộc nhà lãnh đạo Palestine đã thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Abbas "nói rằng ông ấy sẵn sàng tiếp nhận Dải Gaza, nhưng ông ấy đã dễ dàng mất nơi này vào tay Hamas vào năm 2007", Ngoại trưởng Saar viết trên X.

Ngày 7/10/2023, phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin, đưa về Dải Gaza.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza, khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng đến thời điểm hiện tại. Chiến dịch của Israel cũng đẩy Dải Gaza vào một thảm họa nhân đạo, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng tăng lên Tây Jerusalem để chấm dứt chiến dịch.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã lên án hành động của Israel và tuyên bố công nhận tư cách nhà nước của Palestine.