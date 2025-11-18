Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia lên tiếng, quyết đấu tới cùng với FIFA

Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff, lên tiếng: "FAM sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chúng tôi làm điều đó để đảm bảo công lý được thực thi, đồng thời bảo vệ tính minh bạch của quy trình xét duyệt cầu thủ, do Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan thực hiện".

Ông Yusoff tiếp tục: "FAM cam kết sẽ đấu tranh vì quyền lợi của tất cả cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển, đồng thời đảm bảo mọi hành động đều được thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch và công bố trên các kênh phù hợp".

Trái với nghi vấn từ một số trang báo Malaysia, FAM sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS thay vì từ bỏ. Đây là cơ hội và cũng là hy vọng cuối cùng để FAM lật ngược thế cờ trước FIFA, qua đó giúp 7 cầu thủ được xóa án treo giò 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, FIFA tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra để vạch trần sự thật ở FAM. Sau khi cung cấp đủ tài liệu để cáo buộc FAM làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch, FIFA đào sâu vụ việc để làm rõ các hoạt động nội bộ của FAM. Từ đây, FIFA muốn xác định rõ từng cá nhân, quan chức FAM có liên quan và xem xét bổ sung trừng phạt.

Trước tiên, FIFA sẽ điều tra vai trò của Tổng thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Rahman.

Cho đến khi nhận phán quyết từ CAS, các hoạt động của FAM nói chung và đội tuyển Malaysia nói riêng vẫn bình thường. Chỉ có 7 cầu thủ chịu ảnh hưởng nặng nề ngay lập tức khi lệnh treo giò được áp dụng. Ba trong 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia đã bị CLB chủ quản cắt hợp đồng hoặc đình chỉ khỏi đội hình chính thức.

Cầu thủ Malaysia ủy quyền cho người đại diện xúc tiến nhập tịch.

Theo New Straits Times, cả 7 cầu thủ nhập tịch đang đứng ngồi không yên vì tương lai bất định. Tất cả đều không xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ, tài liệu, mà ủy quyền cho người đại diện xúc tiến quá trình nhập tịch. Khi vụ việc xảy ra, cả 7 tuyển thủ đều trong thế bị động và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Điển hình như Rodrigo Holgado, anh xem việc khoác áo tuyển Malaysia là cơ hội tốt cho sự nghiệp. Bố của Holgado nói cầu thủ này có ông nội là người Malaysia, do đó đủ điều kiện nhập tịch. Holgado nghe lời theo mà không xác định rõ ông nội của mình có gốc gác Malaysia hay không. Holgado cũng chưa bao giờ đến Malaysia và không có người thân ở đây.

Ngôi sao Facundo Garces đã làm theo 100% từ chỉ dẫn của người đại diện. Anh thừa nhận có rất ít thông tin về ông nội, chỉ biết bố và mẹ của anh đều sinh ra ở Argentina. Theo cáo buộc của FIFA, ông nội Garces không hề có liên quan đến Malaysia như thông tin ghi trong giấy tờ nhập tịch của Garces.

Vụ bê bối làm giả giấy tờ đã khiến bóng đá Malaysia rung chuyển trong một tháng qua. Trong kịch bản xấu nhất là bị CAS phủ quyết kháng cáo, tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị trừ điểm ở các trận vòng loại Asian Cup 2027.