Lãnh đạo Hà Nội: Người dân vẫn nặng nề tư duy sở hữu nhà

Chiều 27/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn, trong đó: 13 dự án đã khởi công với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026 (trong đó 7 dự án với khoảng 6.353 căn khởi công trong tháng 6/2026); 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Thành phố đang chuẩn bị khởi công thêm 4 dự án với khoảng 1.624 căn hộ trong tháng 6/2026; 13 dự án với khoảng 4.000 căn hộ trong quý III/2026 và 14 dự án với khoảng 7.870 căn hộ trong quý IV/2026. Khoảng 29 dự án còn lại với hơn 35.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2027.

Để bảo đảm khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp triển khai đồng thời. Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.

Sở Tài chính Hà Nội sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện triển khai; còn Sở Xây dựng Hà Nội sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng để bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 6/2026.

Nặng nề tâm lý sở hữu nhà ở

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ sở hữu nhà ở sang phát triển mạnh nhà ở cho thuê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đa dạng hóa mô hình đầu tư và hình thành các quỹ nhà ở quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình và thấp, công nhân, sinh viên và người lao động đô thị.

“Chúng ta vẫn còn tâm lý nặng về sở hữu nhà ở, trong khi xu hướng quốc tế là chuyển dần sang mô hình thuê nhà, phù hợp với thu nhập và giai đoạn phát triển của từng nhóm dân cư”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Trước đây Hà Nội đã triển khai một số mô hình nhà ở cho thuê dành cho công nhân, sinh viên và nhà ở xã hội cho thuê, song điều kiện thuê còn chặt chẽ, quy mô và mức độ quan tâm chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

“Quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, thời gian qua Thành phố đã tập trung nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, giáo viên, bác sĩ… đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Thành phố đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng trong thời gian tới.

“Đây không chỉ là việc phát triển thêm một phân khúc bất động sản, mà còn là bước chuyển đổi quan trọng trong quan điểm về nhà ở, từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển phân khúc này.

“Các doanh nghiệp với kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, vận hành và khai thác bất động sản cho thuê cần chủ động đăng ký, đề xuất các dự án. Thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định.

Một nội dung được Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt nhấn mạnh là nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê. Trước đây tỷ lệ này từng được quy định khoảng 20%, tuy nhiên hiện nay cần nghiên cứu nâng trở lại ở mức phù hợp hơn, có thể khoảng 20-30% tùy từng dự án. Thực tế tại các vị trí thuận lợi, gần khu đô thị, trung tâm việc làm hoặc giao thông công cộng, nhu cầu thuê nhà rất lớn.