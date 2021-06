Lăng mạ công an vì phạt không đeo khẩu trang, thanh niên bị phạt nặng gấp 7 lần

Ngày 22/6, báo Bắc Giang cho hay, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.V.K. (SN 1986), địa chỉ ở thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Anh K. bị phạt do dùng tài khoản Facebook có tên "A.K." đăng tải bài viết có nội dung và hình ảnh xuyên tạc, xúc phạm uy tín cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 14/6, sau khi bị Công an xã Đồng Cốc (huyện Lục Ngạn) lập biên bản xử phạt 1 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, anh K. đã chụp ảnh chiến sĩ làm nhiệm vụ rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung nhằm lăng mạ, xúc phạm danh dự chiến sĩ công an.



Ngay sau khi được đăng tải, thông tin và hình ảnh trên đã nhận được nhiều bình luận trái chiều nên đã bị Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản, chuyển Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của anh K. số tiền 7,5 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, báo Giao thông đưa tin.

Sau khi cơ quan chức năng giải thích, anh K. đã nhận thức được hành vi vi phạm; đồng thời cam kết gỡ bỏ bài viết, không tái phạm, chấp hành nghiêm hình thức xử lý của cơ quan Nhà nước.



Tổng hợp