Lắng đọng đêm nhạc “The Legend Concert - Trịnh Công Sơn” tại trung tâm mới The Global City

Đêm nhạc sâu lắng cùng 3 thế hệ nhạc Việt



Trong không gian sang trọng và đậm chất nghệ thuật tại The Global City Sales Gallery kiêm lifestyle hub – nơi diễn ra những sự kiện và hoạt động nghê thuật, phong cách sống, đêm nhạc đã hội tụ bốn tiếng hát đẳng cấp từ nhiều thế hệ âm nhạc: Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, cùng sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ, cũng như các thành viên trong gia đình ông như biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn và Sebastien Lý và được dẫn dắt thực hiện bởi Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa.



Ca sĩ Tuấn Ngọc và Hồng Nhung thể hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ

Tiết mục đặc biệt của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, Hà Anh Tuấn và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn gây xúc động cho nhiều khán giả.

Những giọng ca vàng của ba thế hệ nổi tiếng trong làng nhạc Việt đã dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc lắng đọng qua những câu chuyện kể về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người đã khởi tạo một dòng nhạc mang tên mình, với những giai điệu trữ tình bất hủ đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của những người yêu âm nhạc Việt Nam.



Chuỗi triển lãm nghệ thuật đặc biệt

Song song với đêm nhạc, The Legend Concert 01 cũng lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng Tuần lễ Triển lãm "Gương mặt hội họa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – lần đầu tiên trưng bày 12 tác phẩm hội họa do chính Trịnh Công Sơn vẽ trên các chất liệu sơn dầu, phấn màu, chì than, v.v.. qua nhiều năm được gia đình ông gìn giữ. Bên cạnh đó, bộ sưu tập ảnh "Trịnh Công Sơn - Lần Đầu Gặp Lại" của Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cũng sẽ được kết hợp trưng bày

Triển lãm này sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần (từ ngày 10/4/2023 – 23/4/2023), mở cửa tự do tại trung tâm mới The Global City, chào đón những người yêu mến và luôn dõi theo từng "bước chân" nghệ thuật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến thưởng lãm.



"The Legend Concert – Trịnh Công Sơn" là sự kiện tưởng nhớ 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và là sự kiện đặc biệt thuộc chuỗi hoạt động nghệ thuật M.A.S do Masterise Homes triển khai dành cho 3 dự án The Rivus, Grand Marina Saigon, The Global City trong năm 2023. Dự án nghệ thuật M.A.S bao gồm các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, kiến trúc và nội thất, nghệ thuật sáng tạo thông qua chuỗi hoạt động dưới nhiều hình thức như các đêm nhạc chủ đề "The Legend Concert", hội thảo, triển lãm, lễ hội ngoài trời cùng nhạc nước… phối hợp thực hiện bởi Masterise Homes và đơn vị đồng hành STORII, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân thành phố, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật và hướng đến một phong cách sống hiện đại, tinh tế.

Triển lãm "Gương mặt hội họa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 23/4/2023 tại Sales Gallery kiêm lifestyle hub hàng đầu Việt Nam thuộc The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP. Thủ Đức.



Đây cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, sự kiện đếm ngược chào năm mới Luxury Countdown 2023, sự kiện trình diễn thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, sự kiện ra mắt siêu xe Lamborghini, chuỗi hoạt động ngành ẩm thực và đồ uống Việt Nam… Sắp tới The Global City sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt sự kiện giải trí, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực sôi động, hứa hẹn thu hút hàng ngàn người dân thành phố đến vui chơi và thưởng lãm, trải nghiệm phong cách sống sôi động tại một trung tâm mới ở TP.HCM.