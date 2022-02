Lan truyền thiệp cưới của Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn Doãn Hải My, sự thật là gì?

Sau đám cưới của Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang, mạng xã hội lan truyền ảnh thiệp cưới của Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn Doãn Hải My. Tấm thiệp ghi địa điểm tổ chức tại Hà Nội vào lúc 11h30 ngày 24/2. Thông tin đang khiến công chúng xôn xao.

Tấm thiệp mời lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.

Tuy nhiên, tấm thiệp chỉ là sản phẩm photoshop do fan của cặp đôi tự thiết kế ra mà thôi. Thiệp cưới được đăng trên TikTok với dòng chú thích: "POV: Từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng của nhau. Một mối tình đẹp kết thúc mĩ mãn bằng một đám cưới như mơ". Cụm từ "POV" được dùng để chỉ những tình huống giả định, không có thật.

Doãn Hải My được biết đến là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô có kỹ năng tiếng Anh tốt, ngoài ra còn có năng khiếu hát, múa, chơi piano. Doãn Hải My là bạn gái tin đồn lâu nay của Đoàn Văn Hậu, được fan ghép đôi nhiệt tình. Thời gian qua, Văn Hậu và Hải My lộ nhiều bằng chứng hẹn hò song cả hai không lên tiếng phản hồi.

Đoàn Văn Hậu tặng hoa và ôm Doãn Hải My tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

https://soha.vn/lan-truyen-thiep-cuoi-cua-doan-van-hau-va-ban-gai-tin-don-doan-hai-my-su-that-la-gi-20220223150223175.htm