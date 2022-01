Lan truyền hình ảnh ông Lê Tùng Vân và các đệ tử sau tin Tịnh thất Bồng lai bị khám xét

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Hiện cơ quan điều tra đang phong tỏa Tịnh thất Bồng Lai để lấy lời khai, đồng thời thu giữ những tài liệu liên quan.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là mới nhất của ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử sau khi Tịnh thất bị khám xét. Trong ảnh, ông Tùng Vân cùng đồ đệ Hoàn Nguyên đeo khẩu trang, mặc áo nâu, đang ngồi tại một phòng chờ.

Hình ảnh được cho là mới nhất của ông Lê Tùng Vân

Câu chuyện xoay quanh "Tịnh thất bồng lai" liên tục nóng trên mạng xã hội trong thời gian qua. Người đứng đầu sống tại đây là ông Lê Tùng Vân, luôn mạo xưng mình là "Thầy ông nội" hay "thầy Thích Tâm Đức". Người đàn ông này tự cạo đầu trọc, mặc lễ phục, pháp phục, làm lễ phục xuất gia cho người khác, nhận Phật tử làm tín đồ.

Ông Lê Tùng Vân tự xưng "thầy ông nội"

Đến năm 2020, Công an tỉnh Long An xác định các cháu bé sống tại Tịnh thất đều có quan hệ huyết thống với một số người tại đây.

Đồng thời, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định nơi đây là cơ sở tự viện bất hợp pháp, không chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo và đang có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để thu lợi. Ngay sau đó, Tịnh thất Bồng Lai đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.