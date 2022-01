Lan truyền hình ảnh mới nhất của Nhất Nguyên Tịnh thất Bồng Lai sau tin bị bắt giam

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mới nhất của Nhất Nguyên - người được coi là "đồ đệ" thân cận của ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai. Trong ảnh, Nhất Nguyên đeo khẩu trang, hai tay bị tra vào còng số 8, gương mặt tỏ rõ vẻ thẫn thờ.

Ở phía đối diện là cán bộ công an, Nhất Nguyên ngồi và ký vào loạt giấy tờ để trên bàn. Những hình ảnh này vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên nhiều diễn đàn.

Hình ảnh được cho là mới nhất của Nhất Nguyên Tịnh thất Bồng Lai

Trong sáng 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Nhất Nguyên là một trong 3 "đồ đệ" bị bắt giam. Riêng ông Lê Tùng Vân, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhất Nguyên là một trong những "đồ đệ" thân cận của ông Lê Tùng Vân

Đáng nói, trước khi bị khởi tố và bắt giam, Nhất Nguyên cùng những người sống ở Tịnh thất Bồng Lai vẫn cập nhật ảnh và các thông tin của mình lên MXH. Đêm 3/1, người này khoe ảnh của hai phụ nữ trẻ sống tại Tịnh thất, dành nhiều lời khen ngợi vì nhờ họ đã "nuôi dưỡng một đàn con nít 9 đứa được ấm no khôn ngoan tài giỏi lễ phép".