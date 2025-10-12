'Làn sóng' máy bay ném bom Su-34 mới gia nhập phi đội tấn công.

Theo tuyên bố từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, máy bay đã hoàn thành đầy đủ tất cả các bài kiểm tra mặt đất và trên không cần thiết và hiện đã được bàn giao cho đơn vị vận hành.

Rostec nói thêm việc sản xuất vẫn đúng tiến độ và nhấn mạnh vai trò trung tâm của máy bay ném bom trong chiến dịch không quân của Nga.

Đại diện Rostec nhấn mạnh: "Máy bay ném bom đa năng Su-34 từ lâu đã trở thành một huyền thoại khi kết hợp khả năng cơ động cao, phạm vi vũ khí rộng và khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện".

"Trong quá trình sử dụng trên chiến trường, nó đã khẳng định vị thế là máy bay tốt nhất trong phân khúc và vẫn là một trong những thành phần chủ chốt của không quân chiến đấu Nga".

"Chúng tôi hiểu nhu cầu cao đối với loại máy bay này trong lực lượng vũ trang. Các nhà máy hàng không của chúng tôi không hề giảm tốc độ sản xuất Su-34 và thường xuyên giao chiến đấu cơ mới cho khách hàng, qua đó củng cố năng lực quốc phòng của đất nước. Việc giao lô hàng mới dự kiến sẽ diễn ra trước cuối năm nay."

Đợt giao hàng này đánh dấu lô máy bay Su-34 thứ năm được chuyển giao cho Quân đội Nga trong năm nay.

Rostec nói thêm, các máy bay này đã được phi hành đoàn Lực lượng Không quân Vũ trụ tiếp nhận theo "nhiệm vụ mục tiêu do Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra" để chuyển giao các hệ thống vũ khí và thiết bị có nhu cầu cao đến hiện trường.

Một phi công lái Su-34 của VKS đã mô tả tính linh hoạt và thành tích chiến đấu của máy bay ném bom này, nhấn mạnh khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau:

"Máy bay này cho phép chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên toàn bộ dải tốc độ. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nó đã chứng minh được khả năng một cách tốt nhất. Chúng tôi có thể sử dụng cả vũ khí hàng không có điều khiển và không điều khiển."

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Không quân Nga.

Máy bay ném bom Su-34 hai chỗ ngồi, do UAC sản xuất và được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vận hành, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ và trên biển, cũng như không chiến.

Oanh tạc cơ này có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và hoạt động ở khoảng cách xa căn cứ. Nó cũng có thể được triển khai cho nhiệm vụ trinh sát trên không, tăng thêm tính linh hoạt trong hoạt động.

Đợt chuyển giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn phụ thuộc rất nhiều vào phi đội hàng không chiến thuật của mình cho các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Su-34, thường được trang bị bom dẫn đường chính xác và đạn dược tầm xa, đã đóng vai trò nổi bật trong các hoạt động này kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu từ năm 2022.

Bên cạnh Su-34, Quân đội Nga cũng đã nhận được tiêm kích Su-35S mới trong năm nay. Đợt chuyển giao Su-35 thứ năm được biết đến gần đây, sau các đợt trước đó vào tháng 3, tháng 5, tháng 6 và tháng 8.

Việc bổ sung những máy bay chiến đấu tiên tiến này nhằm mục đích nâng cao ưu thế trên không của Nga và hỗ trợ các hoạt động tấn công đang diễn ra.

Dòng máy bay mới ổn định nhấn mạnh sự tập trung liên tục của Moskva vào việc bổ sung và hiện đại hóa các tài sản hàng không chiến đấu của mình bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây và hạn chế xuất khẩu công nghệ hàng không vũ trụ.