Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?

Từ sau khi xác nhận thông tin đang hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Tây, diễn viên Lan Phương thường xuyên cập nhật thông tin mới trên MXH. Chiều 17/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây là David Duffy. Do cả hai không có tài sản hay nợ chung, phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, toàn bộ trọng tâm dồn vào việc ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái.

Tại tòa, Lan Phương trải lòng về quãng thời gian hôn nhân nhiều mâu thuẫn và nỗi đau tinh thần mà cô cho rằng mình phải chịu đựng suốt 7 năm chung sống. Nữ diễn viên cho hay khi mang thai con đầu lòng, cô từng phát hiện chồng đi bar và nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Không chỉ dừng lại ở đó, Lan Phương khẳng định mình đã bị bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý trong một thời gian dài, từ việc bị kiểm soát toàn bộ thiết bị điện tử, mạng xã hội cho đến việc liên tục bị khiến cho cảm thấy bản thân kém cỏi vì không thể giap tiếp quá nhiều với bên ngoài.

Tại toà, Lan Phương cho biết từng phát hiện chồng nhắn tin với người phụ nữ khác khi cô đang mang thai. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cho hay mình bị bạo hành tinh thần trong hôn nhân

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi David quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về Hà Nội để thăm gia đình. Trước tình thế "xa mặt cách lòng", Lan Phương chủ động đã đưa hai con vào Đà Nẵng để cả gia đình gần nhau hơn, nhưng tình hình không cải thiện. Cô nói chồng không dành thời gian hỗ trợ, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Tuy nhiên, anh David Duffy phủ nhận lời tố của Lan Phương. Anh cho rằng vợ gặp vấn đề tâm lý sau sinh. Chồng Tây của Lan Phương khẳng định mình luôn hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhưng vợ suy nghĩ tiêu cực, khiến hôn nhân căng thẳng. Với tình hình trong 2 tháng quá, David Duffy đồng ý ly hôn.

Cả David Duffy và Lan Phương đều có mong muốn được nuôi 2 con. Nữ diễn viên cho biết chi phí nuôi dưỡng hai bé mỗi năm lên đến 1,4 tỷ đồng, trong đó riêng học phí đã hơn 800 triệu đồng, chưa kể chi phí đưa đón, bảo mẫu, giải trí. Cô khẳng định với mức thu nhập 160 triệu đồng/tháng và việc chồng đang sống nhà thuê là không đủ đảm bảo. Về phía mình, nữ diễn viên chứng minh điều kiện kinh tế ổn định khi sở hữu căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê 32 triệu đồng/tháng, công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thu nhập hàng năm khoảng 7 tỷ đồng từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh, cùng khoản tiết kiệm một tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định giao quyền trực tiếp nuôi hai con cho Lan Phương. Và chồng Tây có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng cho đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận khác. Phía luật sư của David Duffy sẽ kháng cáo.

Vài giờ trước, Lan Phương cho biết đã trở lại với việc đóng phim, vừa làm việc vừa tự "chữa lành" tinh thần

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn…

Tưởng như có hôn nhân viên mãn, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt vào cuối tháng 7/2025. Cô tiết lộ đã đơn phương nộp đơn ly hôn với chồng Tây từ tháng 5. Vừa qua, diễn viên chia sẻ đã rao bán căn hộ ở Đà Nẵng. Sau khi thông báo rạn nứt với chồng Tây, Lan Phương hiện đã quay trở lại với công việc, tham gia dự án phim mới.

Trước đó, cô từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".