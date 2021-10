Lần đầu trong lịch sử: Hầm Hải Vân mở cửa cho xe máy chạy qua

Tối ngày 5/10, ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, cho biết đã quyết định mở cửa hầm Hải Vân để tạo thuận lợi cho đoàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê an toàn.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có việc xe máy chạy qua hầm. Việc này khá nguy hiểm nên chúng tôi phải phối hợp với CSGT Đà Nẵng để dẫn đoàn và các đoàn từ thiện để hỗ trợ nếu gặp sự cố", ông Trung nói.

Ông Trung cho biết phương án đưa ra là xe của lực lượng CSGT dẫn đầu đoàn đi vào hầm. Đoàn xe máy của người dân sẽ đi sau xe dẫn đoàn. Cuối đoàn, lực lượng chức năng sẽ bố trí xe của các đoàn từ thiện, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe phục vụ sửa chữa xe máy...

"Hầm Hải Vân thiết kế không dành cho xe máy nên rất nguy hiểm khi qua hầm bằng phương tiện này. Bà con hành lý rất nhiều, đặc biệt những can xăng mọi người mang theo cũng không an toàn khi qua hầm. Do vậy, phương án này là rất đặc biệt và phải đảm bảo an toàn là trên hết", ông Trung nói.

Thượng tá Đoàn Ngọc Minh Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, đã huy động 5 xe, 20 chiến sĩ CSGT cùng công an quận Liên Chiểu phối hợp dẫn đoàn xe của người dân qua hầm.

"Chúng tôi sẽ túc trực xuyên đêm. Dự kiến trong đêm mùng 5 và rạng sáng ngày 6/10 sẽ có gần 1000 người và phương tiện qua hầm. Khi xe vào hầm, lực lượng CSGT sẽ tạm dừng các phương tiện khác để đoàn xe máy di chuyển thuận lợi", Thượng tá Tuấn nói.

Đoàn xe bắt đầu đi vào hầm Đoàn xe bắt đầu đi vào hầm

Đà Nẵng sẽ tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ bao gồm: điểm tại đầu tuyến Quốc lộ 1A đoạn vào TP, điểm tại khu vực giáp ranh với Quảng Nam trên quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân