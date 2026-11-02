Lần đầu tiên tại Việt Nam có DN công bố lãi hơn 100.000 tỷ đồng trong 4 quý: Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt tập đoàn ông Lý Gia Thành

Từ mức lợi nhuận 35.000–43.000 tỷ đồng mỗi năm, Vinhomes bất ngờ ghi nhận hơn 103.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong bốn quý gần nhất, vượt xa những con số từng được công bố bởi Petrovietnam, Viettel, EVN hay Samsung Thái Nguyên.

Kỷ lục lợi nhuận vượt xa những tên tuổi lớn nhất Việt Nam

Năm 2017, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) từng khiến thị trường sửng sốt khi ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế lên tới 60.884 tỷ đồng. Đây là một trong những mức lợi nhuận hàng năm cao nhất từng được công bố bởi một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Trong những năm tiếp theo, các tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước đều chưa từng vượt qua cột mốc này.

Năm 2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) - nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - báo 56.441 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, kết quả cao nhất trong nhiều năm. Đến năm 2025, tập đoàn đạt 52.379 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cũng trong năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bất ngờ báo lãi sau thuế 51.882 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần năm trước. Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt 44.638 tỷ đồng.

Về phía Samsung Thái Nguyên, sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ cách đây gần một thập kỷ, chưa trở lại đỉnh lợi nhuận năm 2017. Theo báo cáo thường niên của Samsung Electronics, năm 2025, SEVT đạt lợi nhuận 2.382 tỷ won, tăng 14,6% so với năm trước, tương đương khoảng 42.900 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá 18 đồng/won.

Nhưng đến cuối tháng 10/2026, một cột mốc mới đã xuất hiện tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) cho biết doanh nghiệp đạt 75.059 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Kết hợp với số liệu năm 2025 đã kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinhomes trong 4 quý gần nhất, từ quý IV/2025 đến hết quý III/2026, lên tới 103.081 tỷ đồng .

Đây là lần đầu tiên có doanh nghiệp tại Việt Nam công bố tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 4 quý liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận này lớn gấp khoảng 1,7 lần mức lãi kỷ lục năm 2017 của Samsung Thái Nguyên, gấp 1,8 lần lợi nhuận năm 2022 của Petrovietnam và hơn 2 lần kết quả năm 2025 của Viettel.

Quy mô lợi nhuận mới đặc biệt ấn tượng nếu nhìn lại lịch sử kinh doanh của chính Vinhomes. Từ mức lợi nhuận hàng năm quanh 30.000–40.000 tỷ đồng, Vinhomes đã tiến lên mặt bằng hơn 100.000 tỷ đồng chỉ sau vài quý.

Khoản lãi hơn 103.000 tỷ đồng trong 4 quý liên tiếp đưa Vinhomes vượt cả Panasonic và Canon về quy mô lợi nhuận sau thuế. Trong cùng kỳ từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026, Panasonic Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 342,6 tỷ yen, còn Canon đạt 384,2 tỷ yen, tương đương khoảng 57.800 tỷ đồng và 64.900 tỷ đồng theo tỷ giá cuối tháng 10.

Như vậy, lợi nhuận Vinhomes gấp gần 1,8 lần Panasonic và 1,6 lần Canon – hai tên tuổi Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Một đối chiếu khác là CK Asset, tập đoàn bất động sản của gia đình tỷ phú Lý Gia Thành tại Hong Kong. Trong 4 quý của năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 11,1 tỷ HKD, tương đương khoảng 37.200 tỷ đồng theo tỷ giá cuối tháng 10/2026. Khoản lãi 4 quý gần nhất của Vinhomes bằng gần 2,8 lần con số đó.

Bước ngoặt từ những hợp đồng bán buôn hàng chục nghìn tỷ đồng

Quay lại quý III/2025, thời điểm kết quả kinh doanh của Vinhomes vẫn đang đi xuống. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vinhomes chỉ ghi nhận khoảng 50.400 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 15.313 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt khoảng 27% và 26% so với cùng kỳ.

Thế nhưng, ngay trong quý III, giá trị hợp đồng bán hàng của doanh nghiệp bất ngờ đạt 95.100 tỷ đồng , tăng 206% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn đóng góp đến từ những giao dịch bán buôn quy mô lớn tại Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị tại Cần Giờ, TP.HCM.

Thực tế, Vinhomes đã theo đuổi mô hình bán buôn từ nhiều năm trước.

Theo chuỗi dữ liệu do Chứng khoán Vietcap tổng hợp, năm 2020, doanh số bán lô lớn được ghi nhận dưới dạng thu nhập tài chính của Vinhomes đạt khoảng 24.000 tỷ đồng.

Sang năm 2023, hai đại đô thị Ocean Park 2 và Ocean Park 3 trở thành động lực tăng trưởng chính. Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), riêng quý I/2023, Vinhomes ghi nhận khoảng 8.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ các giao dịch bán buôn tại hai dự án này. Đến quý IV cùng năm, một thương vụ bán buôn tại Grand Park tiếp tục mang lại khoảng 2.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Năm 2024, hoạt động hợp tác kinh doanh trở nên nổi bật khi Vinhomes mở bán Royal Island tại Hải Phòng. Thu nhập từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) tăng mạnh từ 1.226 tỷ đồng năm 2023 lên 19.209 tỷ đồng năm 2024 , theo Vietcap.

Dù vậy, lợi nhuận cả năm 2024 vẫn chỉ hơn 35.000 tỷ đồng. Các giao dịch bán lô lớn và BCC đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận, nhưng quy mô chưa đủ để tạo ra một bước ngoặt về kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp.

Sự thay đổi cực mạnh diễn ra trong năm 2025, khi Vinhomes đồng loạt mở bán hàng loạt đại đô thị mới.

Wonder City chính thức ra mắt vào tháng 3, Green City và Golden City tiếp tục xuất hiện trong tháng 6. Cùng với đó, Green Paradise Cần Giờ trở thành tâm điểm của những thương vụ bán buôn quy mô đặc biệt lớn.

Đến cuối năm, tổng giá trị hợp đồng bán hàng của Vinhomes đạt 205.300 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 103.900 tỷ đồng của năm 2024.

Theo dữ liệu do BSC và VNDIRECT tổng hợp, doanh số bán lẻ của Vinhomes tăng từ khoảng 70.700 tỷ đồng năm 2024 lên 88.300 tỷ đồng năm 2025, tức tăng khoảng 17.600 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh số bán buôn tăng từ khoảng 33.200 tỷ đồng lên tới 117.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 84.000 tỷ đồng.

Như vậy, trong hơn 101.000 tỷ đồng doanh số tăng thêm của Vinhomes năm 2025, khoảng 83% đến từ bán buôn bất động sản .

Kết quả bắt đầu thể hiện rõ trên báo cáo tài chính quý IV/2025. Chỉ trong ba tháng cuối năm, Vinhomes ghi nhận khoảng 103.000 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 28.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Green Paradise cùng Ocean Park 2 và 3 trở thành những nguồn đóng góp chính.

Cỗ máy lợi nhuận phía sau những đại đô thị nghìn ha

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026, nhưng với quy mô lớn hơn nhiều.

Theo báo cáo ngày 30/10/2026 của Vietcap, doanh thu bất động sản cốt lõi của Vinhomes trong 9 tháng đầu năm đạt 200.100 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Khoảng 79% trong số này, theo ước tính của công ty chứng khoán, đến từ hoạt động bán lô lớn.

4 cụm dự án đóng góp lớn nhất gồm Green Paradise với tỷ trọng 23%, Global Gate Hạ Long 22%, Ocean Park 2 và 3 khoảng 20%, còn Saigon Park chiếm 13%.

Điều khiến lợi nhuận Vinhomes bùng nổ không đơn thuần nằm ở quy mô doanh thu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, biên lợi nhuận gộp mảng bán bất động sản của công ty chỉ đạt 29,4%. Sang cùng kỳ năm 2026, tỷ lệ này tăng lên tới 67%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp riêng mảng bán bất động sản tăng từ khoảng 6.120 tỷ đồng lên gần 113.987 tỷ đồng.

Theo BSC trích dẫn từ lãnh đạo Vinhomes, biên lợi nhuận cao trong năm 2026 chủ yếu phản ánh sự thay đổi về cơ cấu giao dịch và dự án, đặc biệt là tỷ trọng bán buôn tăng mạnh. Green Paradise là một trong những dự án đóng góp lớn vào mức biên lợi nhuận này.

Theo báo cáo VNDIRECT tổng hợp từ hội nghị nhà đầu tư Vingroup tháng 10/2026, Vinhomes thường phân bổ khoảng 40–50% diện tích dự án cho hoạt động bán buôn . Những giao dịch này được ưu tiên tại các khu vực ngoại vi, các lô đất phát triển cao tầng hoặc những cấu phần cần nguồn vốn xây dựng lớn.

Trong khi đó, doanh nghiệp giữ lại các vị trí thấp tầng đắc địa để trực tiếp phát triển và bán lẻ.

Với một đại đô thị có diện tích hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ha, cách tổ chức này cho phép Vinhomes đồng thời triển khai nhiều hình thức kinh doanh. Một phần dự án được chuyển nhượng cho đối tác phát triển thứ cấp, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa giá trị quỹ đất ở quy mô lớn; phần còn lại tiếp tục được phát triển và bán trực tiếp cho người mua nhà.

Tuy nhiên, BSC nhận định khi tỷ trọng bán lẻ tăng trở lại, biên lợi nhuận gộp có thể dần trở về mức dài hạn quanh 40%.