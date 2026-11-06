Lần đầu tiên, khu du lịch Đại Nam 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có sự kiện đặc biệt này

Trong thời gian này, khu du lịch Đại Nam sẽ miễn phí vé vào cổng cho mọi du khách.

Mới đây, Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo tổ chức chương trình biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên từ ngày 20/11 đến 24/11, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hoạt động biểu diễn nghệ thuật này được tổ chức tại khu du lịch.

Ảnh: Khu du lịch Đại Nam

Hoạt động được phối hợp thực hiện giữa Khu du lịch Đại Nam và Đội Cồng chiêng Păng Yô Hội Quán đến từ Lâm Đồng. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những tiết mục mang âm hưởng văn hóa Tây Nguyên, với các nhạc cụ đặc trưng như đàn T’rưng, trống da trâu, dàn chiêng và tiếng dập pa.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, khu du lịch còn tổ chức trò chơi dân gian nhảy sạp, đồng thời cho biết sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động giải trí và ưu đãi khác trong dịp này.

Đáng chú ý, Đại Nam thông báo miễn phí vé vào cổng trong thời gian diễn ra chương trình. Tuy nhiên, chính sách này cần được phân biệt với giá vé các dịch vụ bên trong khu du lịch. Trước đó, từ đầu năm 2026, Đại Nam đã triển khai chương trình miễn phí vé vào cổng kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Du khách vẫn phải mua vé riêng khi sử dụng một số dịch vụ như tham quan vườn thú, tắm biển nhân tạo và các trò chơi giải trí.

Theo đó, khu du lịch Đại Nam là một trong những dự án du lịch có quy mô lớn ở khu vực phía Nam. Nơi đây gắn với tên tuổi doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng "lò vôi", chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức, công trình được khởi công xây dựng từ năm 1999, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa đón khách ngày 11/9/2008.

Với diện tích khoảng 450ha, Đại Nam được phát triển theo mô hình quần thể kết hợp nhiều loại hình du lịch, gồm văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng.

Một trong những công trình nổi bật tại đây là Kim Điện (đền thờ Đại Nam), bên cạnh dãy núi Bảo Sơn. Khu du lịch còn có biển nhân tạo, vườn bách thú mở, khu vui chơi giải trí và trường đua Đại Nam.

Riêng khu vui chơi giải trí có diện tích khoảng 50ha, quy tụ nhiều trò chơi với các cấp độ khác nhau. Trong khi đó, khu vườn thú mở là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và trưng bày nhiều loài động vật.

Ngoài hoạt động du lịch, Đại Nam còn phát triển các hạng mục thể thao và giải trí chuyên biệt như trường đua, nơi tổ chức các hoạt động đua ngựa, đua chó, đua xe và những chương trình thể thao khác.