Lần đầu tiên có tên lửa được bắn trực tiếp từ nòng pháo tăng

Tên lửa đầu tiên trên thế giới được bắn từ pháo chính của xe tăng được công bố tại Anh.

Tập đoàn tên lửa lớn nhất châu Âu MBDA đang phát triển Akeron MBT 120, loại tên lửa đầu tiên có thể phóng từ nòng pháo tiêu chuẩn 120 mm của xe tăng. Loại vũ khí mới này sẽ được trình làng tại triển lãm quốc phòng DSEI ở London trong tuần này.

Theo MBDA, Akeron MBT 120 cho phép tổ lái xe tăng tiêu diệt mục tiêu ẩn sau vật cản như nhà cửa, cây cối mà không cần lộ diện, đồng thời tăng khả năng sống sót và uy lực chiến đấu.

Tên lửa được chế tạo với kích thước tương đương đạn pháo NATO 120 mm, giúp xe tăng Leopard 2 và Challenger 3 lưu trữ như một viên đạn thông thường.

Akeron MBT 120 có chiều dài dưới 1 mét, trọng lượng khoảng 20 kg, phù hợp với tháp pháo hiện có mà không cần thay đổi. Khác với các loại tên lửa phóng từ pháo đang dùng ở Ukraine và Nga vốn yêu cầu tầm nhìn trực tiếp, Akeron MBT 120 cho phép tấn công “bắn và quên” ở tầm xa.

Vũ khí trên sử dụng chế độ tấn công từ trên xuống nhằm vào điểm yếu của giáp đối phương và được trang bị đầu dò quang-điện/hồng ngoại thụ động, giúp né tránh biện pháp gây nhiễu laser và hệ thống phòng thủ chủ động.

Tên lửa được phóng với gia tốc thấp, giảm yêu cầu linh kiện gia cố, sau đó động cơ đẩy đưa nó đạt vận tốc siêu thanh thấp. MBDA dự kiến thử nghiệm bắn vào năm 2025 và có thể triển khai trong vòng 2 năm tùy nhu cầu khách hàng.

Ý tưởng này xuất phát từ thực tế tại Ukraine, nơi tổ lái xe tăng phải bắn mù bằng đạn nổ mạnh để tấn công gián tiếp. Theo MBDA, thiết kế này biến mọi xe tăng dùng pháo 120 mm thành “kẻ săn ngoài tầm nhìn” mà không thay đổi dấu hiệu hoạt động trên chiến trường.

Ngoài Akeron MBT 120, MBDA còn giới thiệu hệ thống Crossbow – tên lửa hành trình chi phí thấp. Crossbow nặng khoảng 750 kg, mang tải trọng 300 kg, có tầm bay trên 800 km ở tốc độ cận âm cao. Vũ khí này được chế tạo từ linh kiện thương mại, dễ sản xuất hàng loạt, có thể phóng từ container dài 6,1 m.

MBDA cũng phát triển Spear Glide – biến thể lướt của tên lửa Spear, tầm bắn 80–100 km, dùng cho các tiêm kích Gripen, Typhoon và KF-21. Ngoài ra, công ty giới thiệu phiên bản phóng từ mặt đất của ASRAAM để phòng thủ chống drone và tên lửa hành trình, cùng mẫu tên lửa tầm xa tàng hình thuộc chương trình chung Anh-Pháp.

MBDA cho biết các sản phẩm mới nhằm cung cấp cho NATO lựa chọn tấn công linh hoạt, chi phí thấp, có khả năng mở rộng, rút kinh nghiệm từ Ukraine và đối phó thách thức từ các đối thủ ngang tầm.