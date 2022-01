Lần đầu nhìn thấy bóng đèn, Từ Hi Thái hậu nói 1 câu khiến nhiều người bật cười: Đó là gì?

Trong giai đoạn cuối của triều nhà Thanh, Từ Hi Thái hậu là người nắm quyền hành cao nhất lúc bấy giờ. Bà cũng là người trực tiếp trải nghiệm quá trình xâm nhập của công nghệ hiện đại.



Trong một lần sinh nhật, để nịnh nọt Từ Hi Thái hậu, Viên Thế Khải tặng bà một chiếc xe hơi. Đây là chiếc xe hơi đầu tiên của triều đại nhà Thanh.

Vừa nhìn thấy món quà này, Từ Hi đã biết đây là một bảo vật. Nhưng vì quan niệm phong kiến, Từ Hi Thái hậu bắt người lái xe phải quỳ xuống khi lái xe cho bà, điều này đã trở thành chuyện cười dân gian.

Cho dù nắm quyền lực tối thượng, nhưng phản ứng của Từ Hi Thái hậu với những đồ dùng phương Tây cũng như bao người khác.

Một lần Viên Thế Khải tặng Từ Hi Thái hậu một cái bồn cầu xả nước, cũng là một đồ vật mà Từ Hi vô cùng yêu thích. Lần đầu tiên được thực hành xả nước bồn cầu, vị thái hậu này đã kinh ngạc mãi không thôi. Cho đến khi sử dụng thành thạo, bà càng yêu thích nó.

Từ Hi Thái hậu có niềm yêu thích đặc biệt với những đồ vật phương Tây

Kể từ khi tiếp xúc với những đồ dùng phương Tây, Từ Hi càng ngày càng yêu thích những đồ vật có vẻ thần kỳ này. Để lấy lòng Từ Hi Thái hậu, phủ Nội vụ đã đặc biệt nhập khẩu một lô đèn điện từ nước ngoài để lắp trong cung điện của bà.

Trước kia, người ta dùng một loại đuốc lớn để chiếu sáng trong cung điện tên là Đình Liệu. Tuy nhiên, đốt đuốc dễ gây cháy nổ, lại rất nóng vào mùa hè. Vì thế người ta còn dùng thêm một ngọn nến khổng lồ, thời gian sử dụng rất lâu và không cần thường xuyên thay đổi.

Muốn thay thế hệ thống thắp sáng trong cung điện, phủ Nội vụ trước đó cần phải báo cáo với Từ Hi Thái hậu. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng đèn, Từ Hi Thái hậu cho rằng vật hình tròn này mang ý nghĩa không may mắn, vì vậy bà ta không đồng ý với yêu cầu lắp bóng đèn của Nội vụ.

Nhưng ngay khi thấy bóng đèn phát sáng cả cung điện như ban ngày, vị thái hậu quyền lực lập tức thay đổi thái độ, gọi bóng đèn là "cà tím phát sáng" khiến các quan đại thần đều phải bật cười.

Đèn điện trong cung được thắp cả ngày lẫn đêm.

Từ Hi Thái hậu chịu chi trả một số tiền lớn để sở hữu bóng đèn điện

Sau khi nhận thấy công dụng của bóng đèn, Từ Hi Thái hậu đã chi một số tiền lớn để nhập bóng đèn về thắp sáng trong hoàng cung. Thậm chí, bà còn thắp cả đèn điện khi đi ngủ.

Để duy trì đèn điện lúc bấy giờ, các thái giám trong cung phải thay nhau trực ca bên máy phát điện. Mãi đến năm 1899, khi Bắc Kinh có nhà máy điện đầu tiên, những thái giám này mới được một phen nhàn hạ.

Cũng chính vì Từ Hi Thái hậu nhiều lần dần dần bị thuyết phục bởi công nghệ nước ngoài, nên bà cũng dần chấp nhận sự thật rằng quan niệm của mình đã lỗi thời. Câu chuyện về Từ Hi Thái hậu và "quả cà tím phát sáng" trở thành một câu chuyện cười trong dân gian. Sau này mọi người đều cho rằng đây là "nick name" thảm nhất mà bóng đèn điện từng có.

https://soha.vn/lan-dau-nhin-thay-bong-den-tu-hi-thai-hau-noi-1-cau-khien-nhieu-nguoi-bat-cuoi-do-la-gi-20220125100846688.htm