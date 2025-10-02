Làm việc điên cuồng, nữ sinh viên tiết kiệm 2,8 tỷ đồng trước khi tốt nghiệp

Violet (22 tuổi, sống ở Queensland, Australia) là chủ tài khoản TikTok Organisation My Money với hơn 170.000 lượt thích. Cô đang theo học cử nhân kinh doanh chuyên ngành Kế toán và cử nhân kinh tế chuyên ngành Bất động sản.

Violet đặt mục tiêu sau khi hoàn thành chương trình học sẽ mua một ngôi nhà và trở thành người du mục kỹ thuật số. “Tôi sẽ cố gắng trở thành một người du mục kỹ thuật số, sống và làm việc ở bất cứ nơi nào cuộc sống đưa tôi đến” , cô nói.

Violet chia sẻ thành công câu chuyện của mình trên tài khoản TikTok. (Ảnh: TikTok/@organisemymoneyy)

Để kiếm tiền thực hiện mục tiêu trên, Violet đang làm bốn công việc một lúc với nỗ lực không ngừng. Cô chia sẻ mọi thứ, từ bảng phân tích ngân sách đến mục tiêu tiết kiệm của mình lên mạng xã hội.

Theo News , là sinh viên đại học với kinh nghiệm còn hạn chế, Violet không dễ tìm việc. Violett tiết lộ, cô đã nộp đơn cho hơn 60 vị trí trong 3 tháng nhưng chỉ nhận được hai cơ hội phỏng vấn. Cô phải nhận quá nhiều lời từ chối tuyển dụng đến mức cảm thấy “khó duy trì động lực”; nhưng giờ đây cô đã có 4 công việc.

Violet làm trợ lý kế toán bán thời gian tại một công ty mới thành lập, hai ngày một tuần đóng vai trò trợ lý tại một công ty tư vấn tài chính nhỏ trong lĩnh vực khách sạn và đôi khi ở chuỗi cửa hàng phần cứng.

Công việc trợ lý kế toán của Violet rất tuyệt vời. Violet thích công việc hành chính với mức lương chỉ dưới 20 USD một giờ vì cô học được rất nhiều.

Violet cũng thích làm việc trong lĩnh vực khách sạn và bán lẻ vì nó giúp cô tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Violet đảm nhận bốn công việc khác nhau khi vẫn đang học đại học. (Ảnh: TikTok/@organisemymoneyy)

Mức lương của Violet thay đổi do cô làm nhiều công việc và nhiều giờ. Trung bình một tuần, Violet kiếm được khoảng 1.200 USD (tương đương hơn 28 triệu đồng) sau thuế, tức mỗi năm kiếm hơn 60.000 USD (hơn 1,4 tỷ đồng) trước thuế.

Cô gái 22 tuổi cho biết bản thân luôn bị thúc ép về mặt tài chính vì muốn độc lập: "Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền khi dạy kèm piano và toán lúc 13 tuổi. Hiện tại, tôi đã đặt cọc 110.000 USD (khoảng 2,8 tỷ VND) tiền mua nhà. Tiền tiết kiệm càng nhiều càng tốt, vì vậy tôi vẫn đang cố gắng tăng số tiền tiết kiệm lên”.

Violet nói thêm: "Ước mơ và mục tiêu của tôi là đạt được tự do tài chính, điều cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Bạn chỉ có một cuộc đời và cuộc đời này qua đi rất nhanh".

Trung bình Violet kiếm được khoảng 1.200 USD mỗi tuần sau thuế. (Ảnh: TikTok/@organisemymoneyy)

Violet làm việc 5 ngày một tuần, điều này hạn chế đời sống xã hội nhưng cô gái trẻ luôn cố gắng tận hưởng niềm vui. Violet đến phòng tập thể dục mỗi sáng với người bạn thân nhất của mình và đôi lúc hẹn hò trước khi làm việc. Violet không bỏ lỡ sinh nhật của một người bạn hay bất kỳ sự kiện lớn nào.

Violet tự nhắc nhở bản thân rằng cô sẽ sớm có cuộc sống tốt nhất ở nước ngoài và tất cả công việc này sẽ giúp cô thành công.

Violet vẫn cố gắng vui vẻ dù lịch làm việc bận rộn. (Ảnh: TikTok/@organisemymoneyy)

Nỗ lực hết mình để tiến lên phía trước, cô gái 22 tuổi lạc quan về thế hệ của mình - gen Z. Violet nói: "Thế hệ đi trước giao phó cho chúng tôi nhiều công việc nhưng điều đó không có nghĩa là không thể làm. Nó đòi hỏi sự hy sinh nhiều hơn một chút so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, với một kế hoạch vững chắc, sự khởi đầu sớm và làm việc chăm chỉ, không có gì ngăn cản bất kỳ ai trong chúng ta đạt được điều mình muốn”.