Làm thế nào Declan Rice trở thành chuyên gia đá phạt số một Ngoại hạng Anh?

HLV đá phạt Nicolas Jover là đạo diễn chính, làm nên con số 12 bàn thắng từ các pha đá phạt cố định của Arsenal. Thế nhưng Jover cũng không nghĩ rằng Declan Rice có thể ghi bàn từ chấm đá phạt.

Còn nhớ trận tứ kết lượt đi Champions League 2024/25 với Real, khi Rice đứng trước chấm đá phạt ở khoảng cách gần 30m, Jover hét lên, yêu cầu anh thực hiện một quả treo bóng vào trước cầu môn. Thế nhưng tiền vệ người Anh quyết định trái lời ông, tung ra một cú đá thẳng, găm bóng vào góc cao khung thành Real.

12 phút sau, Rice lại tạo nên một tuyệt phẩm nữa cũng từ chấm đá phạt. Anh chưa bao giờ đá phạt thành bàn trong sự nghiệp trước đây, nhưng chỉ hơn chục phút, hai bàn thắng ngoạn mục được vẽ nên ở Emirates.

Declan Rice và khoảnh khắc làm tung lưới Real.

Như đã biết, Arsenal không thể tiến xa hơn bán kết, cũng một lần nữa về nhì ở Premier League. Tuy nhiên khoảnh khắc chói sáng của Rice đã gợi mở cho Mikel Arteta về một cuộc cách mạng. Đó là những pha bóng cố định với Rice là nhân tố chủ đạo.

Khi Arsenal ký hợp đồng với Rice với giá 105 triệu bảng vào mùa hè năm 2023, họ kỳ vọng về một cầu thủ sẽ kiểm soát hàng tiền vệ, điều tiết trận đấu và dẫn dắt đội bóng, không phải một chuyên gia đá phạt. Trên thực tế, trong sáu tháng đầu tiên ở Arsenal, anh hầu như không thực hiện một quả phạt góc hay đá phạt nào.

HLV đá phạt Jover nói rõ, ông muốn Rice tận dụng chiều cao trong vòng cấm địa ở mỗi tình huống phạt góc. Cho đến kỳ huấn luyện mùa đông ngắn ngày ở Dubai, Jover tình cờ khám phá, tiền vệ người Anh còn những phẩm chất xuất sắc khác.

Rice đã trở thành chuyên gia đá phạt của Arsenal.

Khi còn nhỏ, Rice đã thần tượng David Beckham và sở hữu một chiếc áo đấu Real có in tên Beckham. Vì vậy anh luôn luyện kỹ năng chuyền bóng và đá phạt giống như cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Có điều anh luôn nghĩ rằng mình không phải một chuyên gia đá phạt, để rồi cảm thấy không chắc chắn về ý tưởng của Ban huấn luyện.

"Thật điên rồ," anh chia sẻ với TNT Sports, "Tôi không đến đây để trở thành một cầu thủ chuyên thực hiện các tình huống cố định. Có điều đó là điều mà HLV và chuyên gia đá phạt nhìn thấy ở tôi. Tôi cảm thấy họ tin tưởng tôi hơn cả chính tôi. Và càng thực hiện các tình huống cố định, tôi càng tự tin hơn và nhận ra mình có thể làm được những gì họ muốn".

Kể từ tháng 1/2024, khi Rice bắt đầu thường xuyên thực hiện các quả phạt góc và đá phạt, anh đã kiến tạo 10 bàn thắng từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh tính đến nay. Trong khoảng thời gian đó, không cầu thủ nào tại giải đấu hàng đầu nước Anh tạo ra nhiều hơn 5 bàn thắng từ các pha bóng tương tự. Nói cách khác, Rice hiệu quả ít nhất gấp đôi so với bất kỳ ai khác trong hai năm qua. Tính cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Rice cũng vượt trội. Chưa có cầu thủ nào ở châu Âu kiến tạo hơn 8 bàn từ bóng chết.

Mùa này, Arsenal đang bay cao với các bàn thắng tạo ra từ bóng chết (12 bàn) với Rice là người kiến tạo chính. Câu hỏi đặt ra là, điều gì khiến Rice xuất sắc trong các tình huống cố định đến vậy? Về cơ bản, đó là sức mạnh và kỹ thuật. Rice có thể tạo ra một lực rất mạnh, khiến bóng bay với tốc độ cực nhanh và xoáy. Tương tự thần tượng Beckham, anh đủ kỹ năng để uốn cong đường bóng, đưa nó đến vị trí anh muốn muốn với thời gian nhanh nhất, và chính xác nhất.

Rice nổi lên là chuyên gia đá phạt có hiệu suất ăn bàn tốt nhất trong hai thập kỷ qua ở Ngoại hạng Anh.

Trận đấu mới đây gặp Burnley, từ chấm phạt góc, Rice vẽ một đường cong tuyệt mỹ qua đầu các hậu vệ đối phương và rơi xuống chân Gabriel Magalhaes, người kiến tạo để Viktor Gyokeres ghi bàn mở tỷ số (sau đó chính Rice ấn định chiến thắng 2-0).

Riêng ở các pha đá phạt góc, Rice nổi lên là chuyên gia đá phạt có hiệu suất ăn bàn tốt nhất trong hai thập kỷ qua ở Ngoại hạng Anh, bởi số bàn thắng tạo ra nhiều hơn gấp đôi so với Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier và James Ward-Prowse. Thậm chí lùi về xa hơn, anh cũng không kém nhiều Beckham. Cựu số 7 của MU tạo ra 13 bàn thắng, chỉ hơn Rice 3 bàn.

Ngày Rice vượt qua thần tượng sẽ không còn xa. Và nếu ghi bàn thường xuyên hơn từ các tình huống đá phạt hàng rào như đã làm vào lưới Real, anh có thể hoàn toàn tự tin mình là một đẳng cấp bậc thầy, sánh ngang thần tượng Beckham.