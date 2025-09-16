Làm rõ thông tin tố cáo "nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học ở Đà Lạt" gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 16-9, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết các cơ quan chức năng gồm UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, Công an, Sở Y tế và đơn vị liên quan đã đến làm việc với lãnh đạo 1 trường tiểu học trên địa bàn phường này xung quanh đến thông tin tố cáo thực phẩm bẩn.



Theo nội dung đơn tố cáo đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường tiểu học này có nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng như xương heo bốc mùi; bò viên đông lạnh có mùi chua; thịt heo khi luộc lên có màu xanh; thịt bò bốc mùi và có dấu hiệu không đủ số lượng; tôm bị ươn, khi luộc lên thì đầu bị xanh đen.

Mẫu tôm được cho là không đảm bảo chất lượng được nhập vào trường. Hình ảnh này được gửi kèm đơn tố cáo trên mạng xã hội.

Cũng theo đơn tố cáo này, bộ phận bếp của trường đã nhiều lần phản ánh nhưng việc này không được Ban giám hiệu nhà trường giải quyết; bị buộc phải sử dụng số thực phẩm không đảm bảo chất lượng để nấu cho học sinh.

Theo đơn tố cáo, ngày 15-4-2025, nhà cung cấp giao 40 kg thịt heo luộc lên có màu xanh. Hiệu trưởng cùng UBND phường 2 (nay là phường Xuân Hương – Đà Lạt), Y tế phường 2 đến làm việc.

Sau đó số thịt này bị niêm phong, nhưng thực tế một phần bị đem cho chó ăn, phần còn lại được lập biên bản tiêu hủy, song bếp trưởng không ký vì không được chứng kiến trực tiếp.

Sau khi thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra hoang mang, nhiều người đến đón con về nhà chứ không cho ăn bán trú ở trường. "Gia đình tôi lo quá nên phải tranh thủ đón con về nhà ăn, khi nào có kết quả chính thức thì tôi mới quyết định có cho bé ăn ở trường nữa hay không" - chị Nga, một phụ huynh có con học ở trường tiểu học này cho biết.

Khi phóng viên liên hệ thì phía nhà trường thì lãnh đạo nhà trường từ chối tiếp xúc vì đang làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc này.

Chính quyền phường Xuân Hương – Đà Lạt xác định đây là vụ việc khá nhạy cảm, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh nên các đơn vị chức năng đã lập tức vào cuộc. Sau khi các đơn vị chức năng có kết luận vụ việc thì phường sẽ có hướng xử lý để đàm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh.